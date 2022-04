Esposizione e fiera dei mezzi agricoli alla Fiera Agricola di San Marco Evangelista

S. Marco Ev. – Ci sarà l’esposizione della fiera agricola presso la zona industriale sita lungo il vialone di Caserta, ossia a San Marco Evangelista, in una tre giorni di esposizione che vedrà vari mezzi agricoli.

Il tutto avverrà presso il Polo fieristico A1 della EXPO presso il viale delle industrie.

Per quel che concerne i vari orari li si riporta di seguito: ossia 9.30 – 21.30 non lontano dal casello autostradale di Caserta SUD.

Per quel che concerne i vari prezzi li si riporta di seguito 3euro per quel che riguarda l’ingresso gli under 12 non pagano e per coloro che sono diversamente abili con un accompagnatore

Per info n. 0823 . 1766542

Si può anche eventualmente scrivere alla mail [email protected], oppure vi è il sito www.fieraagricola.org