“Esserci sempre” da 169 anni : la Festa della Polizia onorata con rigore e sobrietà

Di Viviana Ricciardi

Caserta- Oggi , la Polizia di Stato celebra il 169° anniversario dalla sua fondazione, avvenuta nel 1852.Ad accompagnare tale ricorrenza quest’anno, con il suo 40°anniversario,è la legge di riforma 121 (1981), con la quale è stata ridisegnata l’intera amministrazione della pubblica sicurezza. E poi, in questa occasione, si cerca anche di lasciare alle spalle un anno particolarmente difficile: “Un anno complesso e problematico – viene sottolineato dai vertici della Polizia – che ha visto le donne e gli uomini della Polizia di Stato, pur fortemente esposti al rischio di contagio, svolgere le loro delicate mansioni con equilibrio e umanità, caratteristiche che da sempre contraddistinguono la nostra amministrazione”. Per esigenze legate alle restrizioni contro il contagio da Covid-19,anche quest’anno la cerimonia è stata estremamente sobria presso la Questura di Caserta: il Questore Antonio Borrelli e il Prefetto Raffaele Ruberto hanno deposto un corona di alloro ai caduti della Polizia di Stato, che hanno sacrificato la vita per la collettività . Più che un festeggiamento , dunque, un momento di riflessione e solennità.