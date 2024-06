Estate maddalonese al Villaggio… e non solo. Il programma all’interno

Maddaloni – Grande successo di presenze e un tripudio di emozioni al chiaro di luna quelle che hanno regalato al pubblico presente il Maestro Mario Ceci con la sua orchestra nella serata di ieri. “Metti una sera a cena”, un susseguirsi di colonne sonore di grandi musicisti, da Zimmer a Morricone, un viaggio nel cinema che ha fatto la storia e ha lasciato ricordi indelebili in ciascuno di noi. Con questa anteprima di grande suggestione, apprezzata dai maddalonesi ma anche da tanti spettatori provenienti dalla provincia ieri sera è partita ufficialmente l’estate maddalonese 2024.

“Un programma ricco, che abbraccia gli interessi di tutti, coinvolge diversi quartieri e attraverdsa la generazione. Con una caratteristica in comune: la gratuità di tutti gli eventi che si susseguiranno da giugno a settembre. Torna la rassegna teatrale, tornano gli eventi sportivi, non manca la musica che ieri ha aperto trionfalmente questa estate. Maddaloni, e ieri sera lo ha dimostrato, può e deve ritornare ad essere punto di riferimento per la provincia sotto l’aspetto culturale. Questo è un lavoro che ho iniziato da tempo e ne raccogliamo i frutti, con orgoglio e soddisfazione. L’estate maddalonese è uno dei momenti più attesi dai cittadini e lo sta diventando anche per tanti che, da fuori Maddaloni, scelgono la nostra città per trascorrere una serata. E con il nostro programma, variegato e gratuito, ci auguriamo che siano sempre di più ” ha dichiarato l’assessore alla cultura, allo sport e agli eventi Caterina Ventrone, mente e motore di questo ventaglio di eventi.

Ancora la musica protagonista di un evento di grande pregio per la città di Maddaloni. Sabato 29 giugno, alle ore 19.00, al Museo Archeologico Calatia, il violoncellista Gaetano Nasillo con il direttore al cembalo Cosimo Prontera e La Confraternita de’ Musici si esibirà in “I concerti per il Duca” la musica di Leonardo Leo per Marzio Carafa duca di Maddaloni. Il concerto, ad ingresso libero, è organizzato in collaborazione con il BAROCCO FESTIVAL – LEONARDO LEO 2024, con il patrocinio dei comuni di Maddaloni e di San Vito dei Normanni, del MIC Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Museo Archeologico Calatia.

Dal 25 giugno, poi, fino al 19 settembre, il cortile del “Villaggio dei Ragazzi” di piazza Matteotti, una piazza nella piazza, si trasformerà in un teatro sotto le stelle con un cartellone vario e ricco, che quest’anno intreccia la IV edizione della stagione teatrale estiva maddalonese diretta da Michele Cupito con spettacoli musicali e teatrali, promossi sia dal Comune di Maddaloni che dalla Fondazione stessa.

La rassegna, patrocinata dall’ente, organizzato dall’assessore alla cultura, allo sport e agli eventi Caterina Ventrone, gode del patrocinio della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana e della Pro LOCO di Maddaloni.

La rassegna avrà inizio martedì 25 giugno con uno spettacolo teatrale degli studenti del Villaggio, alternerà i generi, musica e teatro e si concluderà il 19 settembre con l’ultimo spettacolo in calendario della rassegna teatrale.

Tutti gli eventi sono totalmente gratuiti ma con prenotazione obbligatoria chiamando ai numeri dedicati.

Per la stagione teatrale sarà possibile prenotare chiamando i numeri 366 4754876 e 339 5808384. Per gli altri spettacoli si potrà telefonare al numero 0823 207301 dalle ore 9.00 alle 13.00 chiedendo della dott.ssa Tiziana oppure inviando una mail all’indirizzo direzione@villaggiodeiragazzi.it .

Sarà possibile prenotarsi per un evento alla volta nei giorni antecedenti allo spettacolo in cartellone, fino ad esaurimento posti.

Nel mese di giugno anche lo sport sarà protagonista in città nei giorni 28, 29 e 30 giugno.

Il campo sportivo comunale di via Mercorio (Cappuccini) ospiterà la 4° edizione di “Maddaloni sport experience”, organizzata sempre dal comune di Maddaloni con l’assessorato di Caterina Ventrone, in collaborazione con APS Castrum e OPES Caserta. Tre giorni in cui sul campo si alterneranno diverse discipline sportive che competeranno in tornei dedicati. Tre giorni di festa, di sport e di condivisione all’insegna del benessere fisico e di valori sani. Ci saranno tornei di football e pallacanestro, esibizioni di zumba e taekwondo, che vedranno protagonisti i giovani sportivi della città.

Ma il programma dell’estate maddalonese non si limita a questo. Per luglio ed agosto sono in serbo altri spettacoli che riveleremo a fine mese.

Intanto, già con questo programma la città si animerà di sera dando opportunità di viverla fino a tarda sera, grazie a tanti eventi gratuiti che l’amministrazione comunale e attraverso l’assessorato dedicato ha messo in campo per questa lunga calda estate.

Il programma dettagliato dell’estate al Villaggio è riportato nella locandina alleg