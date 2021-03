Estorce i soldi alla sorella: arrestato un uomo di Alvignano

ALVIGNANO – Un uomo 37enne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ed estorsione nei confronti dei familiari ed in particolare della sorella 51, la quale non sopportando più l’ennesimo episodio di violenza, ha chiamato gli agenti. L’uomo, al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine, era in evidente stato di alterazione psico-fisica legata all’ abuso di sostanze alcoliche. Stando alle ricostruzioni degli agenti è emerso che l’aggressione dell’uomo nei confronti della sorella è scaturita al culmine di reiterati episodi di maltrattamenti volti ad estorcerle danaro per approvvigionarsi di stupefacenti. Attualmente il 37enne stato associato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere