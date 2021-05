Estorce soldi ai genitori, arrestato

E’ stato arrestato ad Alife, nella provincia di Caserta, un uomo in astinenza da alcune sostanze stupefacenti, iniziava a minacciare e farsi dare dei soldi dietro minacce e atteggiamenti abbastanza violenti anche i suoi genitori.

Questa una breve ricostruzione dei fatti e di quanto accaduto nella cittadina alifana: l’uomo indagato, in stato di astinenza da sostanze stupefacenti, al rifiuto opposto da parte di quello che è il proprio padre di consegnargli la somma necessaria per l’acquisto di droga, si introduceva nella camera da letto del genitore, così impossessandosi della somma di euro 20.000 custodita in un cassetto.

Il genitore, determinatosi a denunciare il furto, essendosi posto alla guida dell’autovettura per recarsi presso i Carabinieri, veniva bloccato dal giovane che gli sottraeva il cellulare per impedirgli di chiamare soccorso e lo aggrediva afferrandolo per la gola, facendolo cadere a terra e successivamente colpendolo con pugni al volto ed alla testa, cagionandosi così delle lesioni.

Immediatamente dopo, il giovane, incurante delle condizioni dell’anziano padre, fuggiva con il denaro, allontanandosi dall’abitazione e facendo perdere le proprie tracce per diversi giorni.