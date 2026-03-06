Etica e diritto : confini .Romolo Vignola ne ha parlato al 50&più di Caserta

Caserta . Ancora un pomeriggio dedicato alla cultura quello che si e’ svolto ieri ,giovedì 5 Marzo 2026 , presso la sede dell’ associazione 50&più sita in Via Roma a Caserta.

” Etica e Diritto: confini “.Questo l’ argomento scelto dal direttivo dell’associazione rappresentata egregiamente dal Presidente Maria Pia Ciannarella.

Il convegno – dibattito si e’ aperto alle ore 17 ed e’ stato moderato dalla Prof.ssa Francesca D’Errico la quale ha introdotto in modo impeccabile l’ argomento prima di passare la parola all’Avvocato penalista Dott. Romolo Vignola , ospite e relatore della serata.

Vignola, in modo dettagliato e accurato, ha spiegato la differenza che esiste fra l’ etica e diritto ma , nello stesso tempo , ha anche fatto intendere ai presenti che cosa e in che occasione le due cose possono essere accomunate.

La serata e’ trascorsa nella piena spensieratezza e si e’ conclusa con le rituali domande – curiosita’ del pubblico al relatore . Un lungo applauso ha accompagnato i saluti Di Vignola il quale si e’ ripromesso di ritornare presto nei locali dell’ associazione per discutere e mettere al centro della discussione altri , interessanti argomenti .