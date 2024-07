Eugenio Bennato al fianco del Quartiere San Lorenzo-Vicaria, a Napoli, per una battaglia di civiltà – Video

Orgoglio, dignità, amore per il proprio territorio ma soprattutto grande SENSO CIVICO, hanno dimostrato i cittadini di uno dei quartieri storici di una Napoli cosiddetta “popolare”, ma che ha tanto da insegnare in termini di responsabilità sociale e civile.

I cittadini del quartiere di San Lorenzo Vicaria, dopo mesi di segnalazioni al Comune ed alla IV Municipalità, a cui appartengono, in merito al degrado della propria zona, particolarmente di piazzetta Lepri e della via omonima, dopo aver denunciato i cumuli di immondizia abbandonati in strada, la conseguente presenza di topi, le pericolose “buche” stradali, il rischio per l’incolumità dei passanti a causa della presenza di scale e mura pericolanti, non ricevendo risposta, hanno deciso di rimboccarsi le maniche.

Grazie soprattutto al Comitato “IL RISCATTO DO’ BUVERO”, nato per iniziativa di Enzo Geri, si è proceduto anzitutto alla derattizzazione dell’intera zona, si è successivamente liberato ogni angolo della piazzetta Lepri dall’immondizia – anche con il coinvolgimento degli operatori della ASIA -, si è ripulito e curato il giardino e, udite udite, i residenti hanno persino costruito delle panchine con materiale riciclabile.

Cosa rimane da fare? Mettere in sicurezza i muri perimetrali che stanno per franare, ma di questo può occuparsi solo il Comune. Ad oggi gli enti preposti hanno operato un unico sopralluogo parziale, ma i siti da mettere in sicurezza sono molti di più rispetto a quelli attenzionati dalla Municipalità; da segnalare particolarmente un muro perimetrale pericolante posto sopra ad una piccola rampa di scale, che se dovesse crollare inevitabilmente le trascinerebbe con sé.

Anche Eugenio Bennato si è unito alla denuncia della situazione, supportando con la sua testimonianza il lodevole impegno dei cittadini di San Lorenzo.

Nella giornata di ieri, alle 17:30, ha avuto luogo un’altra manifestazione dei residenti per “protestare contro l’incuria e il degrado che siamo costretti a subire dalla mala politica del Comune di Napoli e della mala gestione della IV municipalità. VOGLIAMO DIRITTI E NON FAVORI!” – ribadisce ancora una volta Enzo Geri, organizzatore dell’evento.

E le buche?

Risponde Armando Simeone: “Dopo 6 mesi dalla segnalazione, visto che ogni giorno motocicli cascano, abbiamo rattoppato al meglio”.