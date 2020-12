EUROPA LEAGUE: PAREGGIO DEL NAPOLI

EUROPA LEAGUE – Il Napoli pareggia 1-1 con la Real Sociedad e accede ai sedicesimi di finale come la Roma (3-1 a Sofia) e il Milan in campo a Praga dove sta vincendo 1-0 contro lo Sparta grazie ad una rete di Hauge al 23′

Napoli e Real Sociedad 1-1 in una partita della sesta giornata del gruppo F di Europa League giocata a Napoli. Il risultato qualifica entrambe le squadre ai sedicesimi di finale con gli azzurri come primi.

Per la prima volta nello stadio Diego Armando Maradona, il Napoli trova la qualificazione ai sedicesimi di finale dell’Europa League e chiude il girone al primo posto in classifica. Quello che era un vero e proprio spareggio con la Real Sociedad si conclude con un pari (1-1) che gli spagnoli agguantano soltanto nei minuti di recupero.

Cska Sofia-Roma 3-1 in una partita di Europa League giocata al ‘Natsionalen Stadion Vasil Levski’ della capitale bulgara. La squadra allenata da Paulo Fonseca era già qualificata alla fase successiva (sedicesimi di finale), come vincitrice del gruppo A. Una battuta d’arresto che non conta nulla. La Roma d’Europa League, già qualificata ai sedicesimi, perde l’imbattibilità nel torneo continentale e prende tre gol (a uno) in casa sdel Cska Sofia. Ma quella proposta nell’occasione da Paulo Fonseca era una squadra rivoluzionata in nome del turn over, e delle esigenze del campionato (quello col Bologna non sarà un impegno facile), e allora oggi è stata l’occasione di lanciare alcuni giovani come Milanese, che è anche andato a segno, l’ivoriano Bamba e il portiere Boer, un lungo che il calcio sembra aver rubato al basket. Il gioiello Calafiori invece non c’è, messo Ko da una gastroenterite. La serata è servita anche a provare Kumbulla, reduce dal Covid, e di rilanciare Smalling, entrato a inizio ripresa al posto del compagno. Insomma, è stata una Roma con la testa altrove, e i bulgari ne hanno approfittato per salvare la faccia.