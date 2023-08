EVADE DAI DOMICILIARI CON AL POLSO IL BRACCIALETTO ELETTRONICO. BLOCCATO DAI CARABINIERI MENTRE PASSEGGIA IN CENTRO.

Nonostante fosse ristretto ai domiciliari ha deciso di lasciare la propria abitazione per fare un giro a piedi in pieno centro storico. E’ accaduto nella tarda mattinata di oggi a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, dove i carabinieri della locale stazione, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso il quarantaduenne mentre circolava liberamente con al polso il braccialetto elettronico di controllo con il quale era stato ristretto.

L’uomo, che dovrà rispondere del reato di evasione, è stato arrestato e riaccompagnato ai domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria.