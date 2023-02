Eventi a Caserta. Pasquale Napoletano attacca Carlo Marino

Un’Amministrazione miope, il sindaco Carlo Marino “distratto” – ma le foto scattate negli anni scorsi lo ritraggono sorridente, addirittura indossando uno dei costumi storici – a compiacersi di una tradizione storica tramandata nel tempo solo grazie ai singoli leuciani e a quanti la amano e ad essa si prestano. Un’Amministrazione addirittura cieca nelle sue espressioni burocratiche, riguardo ai costumi storici, che devono rimanere eredità dei leuciani. Un’Amministrazione sbadata, priva della capacità di pianificazione, che vuole conciliare nella data del Corteo Storico un concerto musicale organizzato da un privato, cui viene destinato il Belvedere, Patrimonio Unesco. A questo assistiamo, è questo ciò che ci propina la Giunta Marino. Che ci costringe a leggere anche un Avviso di Manifestazione di interesse per il Calendario di eventi in città, pubblicato privo di date in una forma e poi con una data di scadenza sul portale del sito comunale. I leuciani non ci stanno. Il silenzio di questi giorni dopo la protesta pubblica è ancora più colpevole, vergognoso. L’Amministrazione Marino ritiene di fare il proprio comodo, ma i leuciani non ci stanno.