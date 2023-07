Eventi del week end in Caserta e provincia

Food, musica dal vivo, cinema all’aperto e tanto altro in questo fine settimana in provincia di Caserta. Non sai cosa fare nel week end? Ecco i nostri suggerimenti.

Sagre

– Fino a lunedì 24 luglio, a Recale si svolgerà la Festa della Pannocchia, diventato ormai un appuntamento fisso dell’estate casertana.

– Fino al 23 luglio farà tappa a Baia Domizia “L’International Street Food Italia”: nella località balneare i migliori stand del mondo con Street Food internazionali, Birra Artigianale di microbirrifici d’Italia e dal mondo, dolci tipici della tradizione Italiana ed internazionale.

Concerti

– Il 20 luglio evento musicale ad ingresso gratuito per lo Show anni ‘90 di “Nostalgia 90” che va ad inserirsi nel calendario della terza edizione dell’Arena dei Pini Summer Festival.Una serata per far ballare Baia Domizia al ritmo delle hit e dei più grandi successi degli anni ‘90.

– Torna la musica live al Centro Commerciale Campania di Marcianise. Arrivano Sophie and the Giants per l’evento dell’estate: giovedì 20 luglio appuntamento in Piazza Centrale a partire dalle ore 22 per scatenarsi al ritmo del loro Power Pop.

– Ultimo appuntamento con “Musica in Comune 2023” a Santa Maria Capua Vetere. Nel cortile di Palazzo Lucarelli, sede del Municipio, il 20 luglio “Concerto a luci di candele” con il maestro Alessandro Crescenzo al pianoforte e Roberta Andreozzi alla voce.

– Nell’ambito del Summer Concert il 20 luglio alle 20:30 a Casanova di Carinola, presso il Convento di S. Francesco, si esibirà Matous Zukal al pianoforte (Premio Primavera di Praga 2021).