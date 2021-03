Eventi ed incontri in tempo di covid sul web

Proseguono tutta una serie di incontri solo per il tramite web, anche attraverso i vari canali social di Facebook e non solo.

Questo quello che succederà nei prossimi giorni.

A Santa Maria Capua Vetere, per quel che concerne l’anfiteatro campano

Non manca la scuola di Spartaco alla mostra “Gladiatori”, che sarà visitabile dalla riapertura del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, mentre si presenterà sul web, mercoledì 31 alle 11, in diretta Facebook. Tra le 160 opere, scelto il rilievo in marmo (II sec. d.C.) dall’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere: nella raffigurazione, Pluteo e la caccia di Meleagro ed Atalanta.

ARCHIVI STORICI AD AVERSA

Per quel che concerne gli archivi storici,sarà completato un progetto di digitalizzazione dei testi manoscritti dell’Archivio della Real Casa Santa dell’Annunziata di Aversa. I testi manoscritti, raccolti in ventiquattro volumi nel corso del XVIII secolo da D. Marino Pirozzi, costituiscono una testimonianza storica unica per la ricostruzione della storia non solo della Pia Istituzione ma anche di Aversa.

Targa in favore dello scomparso artista Casertano ossia Mesolella. A quattro anni dalla sua morte, a Caserta, nella giornata di martedì sarà installata una targa artistica in ricordo di Fausto Mesolella. La targa riproduce il quadro che Bruno Donzelli ha realizzato per celebrare il chitarrista e sarà posizionata sul corso Trieste. L’iniziativa si potrà seguire dalle 16.00 sulla pagina Facebook del bar Serao.

Nasce un’altra associazione ossia con il simbolo dell’Associazione Culturale “Valogno Borgo d’Arte”, presentato di recente sui suoi canali social. A crearlo Valerio Casale, creativo e giovanissimo membro dell’Associazione (ha soli quindici anni), in grado di realizzare un logo che racchiude tutta l’essenza del progetto.

Nuova canzone e nuovo video per una cantante casertana , ossia la cantautrice casertana Tonia Cestari, accompagnata da Carmine Scialla alla chitarra, ha realizzato per Mono Live Session la cover di “And i love her”, brano dei Beatles. Il video, con la regia di Luigi Reccia, si può vedere anche sui canali social dell’artista.