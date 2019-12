Eventi natalizi 2019 a Cesa – Villaggio di Natale e mercatini natalizi

CESA – Gli eventi natalizi promossi dall’Amministrazione Comunale di Cesa e curati dal consigliere comunale delegato agli eventi Nicola Autiero, il prossimo fine settimana, entreranno nel vivo. Dopo l’accensione delle luminarie, venerdì, in Piazza De Michele si terrà un evento dedicato a tutti i bambini con uno spazio di attrazione natalizia. Dalle ore 17.00 sarà allestito il Villaggio di Babbo Natale, con i mercatini natalizi, gli Elfi e tanta animazione per i più piccoli.

Durante la serata sarà offerto a tutti i bambini pop corn e zucchero filato, inoltre, i più piccoli potranno avere una foto ricordo con Babbo Natale. In Piazza sarà presente anche l’Istituto Comprensivo di Cesa “G. Rodari” con la prima edizione di “Un Presepe tutto mio”. Tutti i Presepi preparati dagli alunni saranno esposti e saranno in vendita, ed il ricavato sarò donato in beneficenza per aiutare il piccolo Giorgio, un bambino affetto da una grave patologia.



L’evento continuerà sabato 21 dicembre, in piazza De Michele alle ore 16, con gli alunni dell’istituto paritario “MilleColori” che daranno vita alla tradizione natalizia con un magico e spettacolare “Presepe vivente”. La piazza principale del paese sarà trasformata in uno scenario partenopeo ricco di magia natalizia. L’iniziativa è organizzata dall’istituto paritario Mille Colori in collaborazione con l’Associazione Siamo Cesani.