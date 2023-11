EVENTI NATALIZI: LA GIUNTA APPROVA IL CARTELLONE. DALL’8 DICEMBRE AL 7 GENNAIO SPETTACOLI DI MUSICA E TEATRO NEL SEGNO DI LUIGI VANVITELLI.

Gli eventi natalizi a Caserta saranno nel segno di Luigi Vanvitelli, il genio che, con il suo

talento visionario, ha scritto la storia della città e di cui quest’anno si celebra il 250esimo

anniversario della morte. Dall’8 dicembre al 7 gennaio, la città sarà animata da una serie

di iniziative dall’alto contenuto culturale, con un’offerta molto variegata.

Quest’anno l’Amministrazione potrà contare su un finanziamento regionale di 250mila

euro, finalizzato alla realizzazione di eventi teatrali “itineranti”, diffusi nelle zone storiche

della città, e di spettacoli musicali che interesseranno le aree più significative. In

particolare, grande attenzione sarà dedicata al centro storico, oltre che ad altri luoghi

simbolo quali San Leucio (in primis, il Belvedere), Vaccheria e Casertavecchia.

La prima novità importante è il ritorno del Presepe Vivente del ‘700 Napoletano a

Vaccheria, una delle rappresentazioni più suggestive a livello campano e nazionale. La

manifestazione, si terrà il 16 e 17 dicembre, il 22 e 23, e il 6 e 7 gennaio, dalle ore 17 alle

ore 20. San Leucio, invece, sarà la sede di un altro momento emozionante, con lo

svolgimento di attività di ricostruzione musicale e visiva lungo il percorso di ingresso della

piazza fino al Monumento, con ricostruzione storica del Belvedere e del suo ideatore Re

Ferdinando IV. L’evento è in programma nei giorni 16, 17, 22, 23 dicembre e 6 e 7

gennaio, dalle ore 17 alle ore 21. Inoltre, il 28 dicembre alle ore 20,30 nel Duomo di

Casertavecchia ci sarà “La burrasca”, un concerto di musica del Settecento a cura del

Maestro Pierfrancesco Borrelli.

Dall’8 dicembre al 7 gennaio è in programma un percorso storico-teatrale, che proporrà

immagini storiche e racconti visivi e musicali dal vivo, nonché un’attività di storytelling della

Caserta vanvitelliana. Tre saranno i punti cardine della città, fortemente legati alla figura di

Vanvitelli, lungo i quali si svolgerà questo percorso: Palazzo Acquaviva, San Leucio (Via

Planelli e l’Arco di San Leucio) e Piazza Vanvitelli, con particolare riferimento al suo

simbolo, ovvero la statua dedicata al grande architetto. Sono in programma, poi, molti altri

eventi: nelle giornate del 9, 10, 16, 17, 22, 23 dicembre si svolgerà “Teatranti di strada”

(dalle 18 alle 20), con spettacoli teatrali itineranti, mentre il 22 e il 30 dicembre (alle ore 20)

sono previsti due concerti di gospel, il 22 dicembre in Piazza Dante e il 30 in Piazza

Vanvitelli.

Infine, il 6 gennaio (dalle 10 alle 18) in Piazza Dante spazio ai festeggiamenti dell’Epifania,

con la consegna di doni ai bambini e un evento teatrale in strada.

“Quest’anno – ha spiegato il Vicesindaco e Assessore agli Eventi, Emiliano Casale –

siamo riusciti a organizzare una serie di eventi di alta qualità, con un’offerta artistico-

culturale di ottimo livello, capace di valorizzare il centro storico e alcuni tra i luoghi più

importanti della nostra città, offrendo una grande opportunità alle attività commerciali.

Inoltre, abbiamo la bellissima novità del ritorno del Presepe Vivente di Vaccheria, una

delle manifestazioni più apprezzate del nostro territorio e che vedrà l’arrivo in città di tanti

turisti provenienti da fuori provincia e da fuori regione. Sarà tutto gratuito, compreso un

servizio navetta che porterà le persone da Piazza Vanvitelli al Belvedere di San Leucio e a

Vaccheria. Siamo particolarmente felici perché stiamo lavorando in una virtuosa sinergia

con associazioni di categoria e soggetti privati, con l’unico obiettivo di offrire alla città

un’importante occasione di sviluppo”.

“Il programma degli eventi – ha aggiunto l’Assessore alla Cultura, Enzo Battarra – è di

alto profilo e prevede un percorso tutto basato sulla grandezza dell’opera di Luigi

Vanvitelli, che si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per il 250esimo anniversario della

morte di questo genio visionario. Sono molto lieto che quest’anno ci saranno

manifestazioni teatrali itineranti, che consentiranno a tutti di poter fruire di ogni evento

nonché all’intero centro storico di animarsi per tutto il periodo natalizio”.