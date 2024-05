Evento finale progetti multiculturali CPIA / Caserta, Museo Michelangelo, gio 30 maggio 2024

Giovedì 31 maggio 2024 dalle ore 17.30 alle ore 18.15 al Museo Michelangelo di Caserta sarà possibile incontrare mondi lontani dal nostro mediante l’ascolto delle lingue di paesi lontani: Brasile, Ucraina, Iran, Egitto, Tunisia, Albania, Nigeria, Ghana….

Infatti, gli studenti non madrelingua italiani che frequentano il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti della sede di Caserta nel Buonarroti (CPIA) presenteranno i prodotti realizzati a conclusione di due progetti, video e schede con testi e foto.

Con “Dai la tua voce al Museo Michelangelo” ha impegnato i partecipanti a raccontare nella loro lingua madre un oggetto della collezione del museo Michelangelo conosciuto durante la visita al museo.

Nel progetto “Progetto “Emozioni al Museo Michelangelo” i partecipanti hanno raccolto gli stimoli emotivi di uno o più esemplari della collezione del museo, descrivendo impressioni ed emozioni personali suscitate dalle “storie” degli oggetti del museo, in italiano e nella loro lingua madre.

«I risultati dei due progetti sono la dimostrazione del potenziale di mediazione culturale e di inclusione in capo ad ogni museo» per la direttrice del museo, dirigente scolastica dell’ITS Buonarroti, Margherita Diana: «Anzi, forse proprio nei piccoli musei come il nostro, azioni semplici ma dal potente impatto posso essere realizzate quando c’è la volontà di porsi in ascolto dell’altro e di costruire dialoghi tra enti e culture»

«La multiculturalità attraversa quotidianamente il nostro vissuto scolastico vista la preponderanza di nostri studenti stranieri» ricorda il prof. Vincenzo Piscitelli, docente referente del CPIA per i due progetti. «Svolgere le attività educative curriculari nelle aule dell’Istituto Tecnico Buonarroti offre anche lo straordinario vantaggio di avere dentro casa un museo e così di poter approfittare della sua forza di comunicazione».

Negli ultimi 4 anni il museo Michelangelo ha dedicato importanti azioni al quartiere circostante e alla città nell’ottica di una sempre maggiore apertura al territorio mediante ricerche, pubblicazioni ed eventi, anche multiculturali (collaborazione con Intercultura e con associazione di accoglienza migranti).