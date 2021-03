Evento on line su innovazione talenti

Siamo tutti creativi, ma qualcuno è più creativo degli altri.

Siete in grado di valutare l’efficacia creativa di un gruppo di lavoro? Dietro ad ogni successo c’è sempre un’idea vincente, così come al

seguito di un’idea creativa c’è sempre una tecnica efficace. Quale tecnica possiamo utilizzare, e quando, per far decollare il nostro progetto? Con la matrice delle idee sarete in grado di scegliere la migliore tecnica da impiegare in funzione del risultato che volete raggiungere. Il brainstorming è una delle tecniche creative più utilizzate; le regole indispensabili per realizzare un vero brainstorming sono solo quattro: le conoscete? Questo libro parla di processi creativi applicati all’innovazione ed è realizzato per chi cerca soluzioni, per chi vuole saperne di più, per chi desidera una panoramica aggiornata e completa sul mondo della creatività. Nasce dall’esperienza diretta e dal confronto continuo con esperti internazionali. Propone un metodo pratico ed efficace che utilizza la creatività per trovare nuove idee e soluzioni. E’ concepito per le aziende e le organizzazioni, ma contiene anche utili strumenti e simpatici esercizi per migliorare la creatività personale. Spiega il panorama internazionale, dagli anni ’50 ad oggi, delle diverse scuole di pensiero creativo e descrive le caratteristiche di una professione emergente: quella del facilitatore di gruppi creativi. Il libro infine raccoglie ben 120 tecniche di creatività e di team building per la gestione dei gruppi creativi, ne descrive il funzionamento, gli scopi ed il campo

di applicazione.