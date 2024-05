EX CENOBIO DI SANT’AGOSTINO: PROSEGUONO I LAVORI RELATIVI AL PRIMO LOTTO DELLA STRUTTURA. MARINO: “A DICEMBRE LA RIAPERTURA”

Proseguono i lavori di recupero e valorizzazione del Complesso “Ex Cenobio” di

Sant’Agostino. Si tratta di interventi relativi al primo lotto della struttura, realizzati con fondi

POR Campania 2014-2020, con riferimento all’Asse 10 P.I.C.S. (Programma Integrato

Città Sostenibile) Caserta. Al momento, sono in corso opere di consolidamento strutturale

e di riqualificazione del cortile.

Il primo lotto prevede il completamento degli interventi al piano terra e al primo piano, con

un’opera di riqualificazione dell’intera struttura e del Cenobio. Al piano terra verrà

ripristinato il vecchio accesso al Cenobio, con la realizzazione di un front office che avrà la

funzione di biglietteria, dei locali di controllo per la sicurezza e di un bookshop. Attraverso

la biglietteria si potrà accedere agli spettacoli che si terranno nel Chiostro. Una parte della

struttura, infatti, sarà destinata ad ospitare eventi culturali di qualità, in particolare di

musica classica e jazz. Al primo piano è prevista un’attività complessiva di recupero e

riqualificazione, con l’abbattimento delle barriere architettoniche. Una porzione del piano

sarà destinata alla nuova biblioteca “Tescione”.

Una volta terminati i lavori del primo lotto, si passerà agli interventi riguardanti il secondo

lotto del Complesso di Sant’Agostino. In questo caso il Comune di Caserta è riuscito a

ottenere una somma di circa 5,4 milioni di euro nell’ambito dei fondi PNRR. Al secondo

piano gli interventi previsti mirano alla realizzazione di una galleria d’arte, dove poter

esporre quadri, statue e altre opere, al fine di valorizzare il Museo di Arte Contemporanea

(MAC).

“Si tratta di un cantiere di fondamentale importanza, – ha spiegato il Sindaco di Caserta,

Carlo Marino – al termine del quale tornerà a vivere il Complesso di Sant’Agostino, luogo

straordinario della nostra città. In questi spazi ricollocheremo il Museo di Arte

Contemporanea, la nuova biblioteca ‘Tescione’, faremo eventi culturali di grande livello,

quali festival della letteratura, rassegne di musica classica e jazz. A Natale prevediamo di

inaugurare questi spazi, che saranno, quindi, restituiti alla città. Successivamente, – ha

proseguito il primo cittadino – passeremo al secondo lotto dell’Ex Cenobio. Al termine di

tutti gli interventi, su entrambi i lotti, questa struttura diventerà uno dei principali poli

culturali della città, che si affiancherà alla Reggia, al Belvedere di San Leucio e a

Casertavecchia. Un luogo straordinario, capace di accogliere i cittadini casertani e tanti

turisti”.