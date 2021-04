Ex Hotel Houston Caserta, immobile aggiudicato all’asta, Santillo (M5S): “Istituzioni vigilano”

Roma, 6 aprile 2021. “Sono davvero contento che finalmente ci sia stata l’aggiudicazione all’asta giudiziaria della struttura dell’ex Hotel Houston di Casagiove. Come molti sanno, assieme al gruppo locale di attivisti M5S, da tempo mi batto affinché questa struttura venga recuperata e sottratta dal degrado nel quale versa da anni. Insieme al sottosegretario all’Interno Sibilia, al Parroco Stefano Giaquinto e al Sindaco di Casagiove Giuseppe Vozza, lo scorso 25 gennaio ci recammo in loco per dare un segnale di presenza dello Stato e far capire a tutti che il tempo delle speculazioni è finito.

Attendiamo adesso di capire chi è l’aggiudicatario e quali siano le sue intenzioni. Come più volte annunciato, al nuovo proprietario dico che troverà le porte aperte per un dialogo fattivo e nell’esclusivo interesse dalla comunità casertana, che è stanca di assistere allo spettacolo indecoroso che quotidianamente interessa quell’area. Siamo pronti al dialogo: le istituzioni vigilano sulla situazione e faranno la propria parte.” È quanto dichiarato dal Senatore Agostino Santillo, vicepresidente del gruppo M5S al Senato della Repubblica, in merito all’aggiudicazione dell’immobile relativo all’ex Hotel Houston di Caserta.