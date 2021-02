Ex Hotel Houston,Caserta asta fissata

Caserta, 16 gennaio. “Sono felice che sia stata fissata, per il prossimo 2 marzo, l’asta per la vendita dei lotti 2 e 3 dell’ex Hotel Houston, una vera bomba sociale alle porte della città di Caserta”. A dichiararlo è il Senatore del Movimento 5 Stelle Agostino Santillo, che sta seguendo in questi mesi gli sviluppi dell’area urbanistica in stato di abbandono, oggetto da tempo di un’asta giudiziaria.



Il Senatore Santillo aveva promosso lo scorso 25 gennaio una visita istituzionale alla quale aveva partecipato il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia: “La visita dello scorso 25 gennaio voleva affermare – spiega il Senatore Santillo -, tra le altre cose, la presenza e l’interessamento diretto dei rappresentanti dello Stato su questo territorio. Come spesso accade – continua Santillo – al degrado urbano segue il degrado sociale: per questo, il nostro migliore auspicio è quello che quest’area trovi al più presto un nuovo proprietario interessato al recupero della struttura, con il quale dialogare insieme alle parti sociali ed eliminare una volta per tutte per lo scempio al quale siamo costretti ad assistere negli ultimi anni. Continuerò – ha concluso il Senatore – a seguire con grande attenzione la vicenda.”