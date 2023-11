EX OMNI DI VIALE BENEDUCE: LA GIUNTA HA APPROVATO IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE

La Giunta Comunale ha approvato il nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica che

prevede la riqualificazione dell’immobile “Ex Omni” di viale Beneduce. L’intervento,

dell’importo di 700mila euro, verrà realizzato grazie ai fondi POC (Piano Operativo

Complementare) 2014-2020, Asse Rigenerazione Urbana e Politiche Culturali, erogati

dalla Regione Campania.

Il progetto è stato approvato nuovamente oggi, in quanto l’Amministrazione ha accolto le

indicazioni avanzate dalla Regione, che aveva chiesto un intervento più rilevante per quel

che riguarda l’adeguamento sismico della struttura. Pertanto, il Comune ha deciso di

investire, nell’ambito del progetto, una somma pari a 89mila euro appositamente su questo

aspetto.

“Abbiamo provveduto – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – a recepire

subito le prescrizioni della Regione, riformulando il progetto e prevedendo un investimento

importante per l’adeguamento della struttura dell’Ex Omni. Il progetto verrà subito inoltrato

in Regione e in tempi rapidi dovremo iniziare gli interventi”.

“Era fondamentale – ha aggiunto l’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimiliano Marzo –

approvare subito il nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica per garantirci la

possibilità di inviarlo per tempo in Regione. Puntiamo molto sulla riqualificazione dell’Ex

Omni, che dovrà rappresentare la vera e propria casa delle associazioni e il riferimento

delle attività di promozione sociale della città di Caserta”.