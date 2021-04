Ex ONMI ALL’EX CANAPIFICIO, GUERRIERO: PIAGNISTEI INACCETTABILI – CASERTA

-“Mi sembra ridicolo questo continuo piangersi addosso dei centri sociali- ha dichiarato Ciro Guerriero, candidato Sindaco alle prossime amministrative del 2021- per tradizione ricordo che i centri sociali, quando lo ritengono giusto, occupano le strutture non le elemosinano dalla pubblica amministrazione, in questo caso dal comune.

Sta diventando una litania irritante alle orecchie di tutti quelli che stanno affrontando le conseguenze della pandemia e hanno difficoltà vere da affrontare tutti i giorni. Spero vivamente che possa cessare questa continua lamentela anche tenendo conto che sono centinaia le associazioni casertane che aspettano dall’amministrazione la nascita di una ‘casa comune’ dove potersi incontrare. E’ vergognoso questo continuo voler primeggiare e pretendere di queste persone”