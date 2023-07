Ex Onmi Casa del Sociale di Caserta: apriamola subito!

Da anni, un’intera comunità è impegnata a Caserta per scrivere una storia diversa per gli spazi sociali della città. Giardini, cortili delle case popolari, biblioteche e spazi chiusi o abbandonati che diventano luoghi di svago, di cultura, d’arte.

Tutto ciò a Caserta è già possibile grazie alla partecipazione, all’impegno di tanti e alla gestione condivisa di questi beni comuni, eppure la città e noi cittadini abbiamo bisogno di molti più spazi, di molto più spazio.

Vogliamo che l’Ex Onmi diventi presto la Casa del Sociale che manca a questa città. L’Ex Onmi è un’ampia struttura inutilizzata di proprietà comunale che si trova al centro della città, in Viale Beneduce, ed è candidata già da tempo a diventare il prossimo bene comune di Caserta. Uno spazio per le persone, per l’arte, la musica, un luogo dove potersi esprimere e garantire attività di supporto e sostegno, gratuite, per tutti.

È stato questo il messaggio lanciato dagli attivisti lo scorso martedì durante la serata di Cinema in Erba (foto allegata), la rassegna cinematografica gratuita che da anni anima Villa Giaquinto, bene comune al centro della città, che ogni settimana vede la partecipazione di centinaia di persone.

Dopo la chiusura dell’Ex Canapificio, storico spazio sociale di Caserta, avvenuta nel 2019 e a seguito di numerose mobilitazioni ed incontri, nel 2021 l’Ex Onmi viene affidato dal Comune di Caserta al Centro Sociale Ex Canapificio e ad una rete di 30 associazioni cittadine, tramite un Patto di Collaborazione previsto dal Regolamento per l’Amministrazione Condivisa. La Regione Campania ha inoltre stanziato per il Comune di Caserta un finanziamento di 700.000 euro per la ristrutturazione dello spazio, abbandonato da decenni.

La città attende però da ben due anni che questi lavori inizino: il Comune deve ultimare l’istruttoria tecnica necessaria a ricevere il finanziamento, ma intanto passano gli anni e la città resta privata di uno spazio vitale. Uno spazio che intendiamo dedicare ed intitolare a Mamadou Sy, attivista della comunità senegalese e cittadino impegnato strenuamente per la difesa dei diritti di tutti e per la tutela del nostro territorio, scomparso prematuramente nel 2019.

Intanto, ci prepariamo ad utilizzare nuovamente il cortile esterno dell’Ex Onmi, come già successo in questi due anni: nel cortile a settembre intendiamo realizzare per la prima volta la proiezione di un film, insieme a Caserta Film Lab e al Comitato per Villa Giaquinto, che fanno parte della rete di 30 associazioni coinvolte nel Patto di Collaborazione per la gestione dello spazio. Con la proiezione del film, ci sarà l’esposizione di stand di artigiani ed artisti locali ed altre attività per tutti che verranno rese note nelle prossime settimane sui canali social del Centro Sociale Ex Canapificio.

Centro Sociale Ex Canapificio, promotore della rete per la gestione condivisa dell’Ex Onmi di cui fanno parte Abile Mente, Agesci Caserta 2, Ali della Mente, Arci Caserta, Argo, Auser, Caserta Film Lab, Combo, Comitato Città Viva, Compagnia della Città, Lipu Caserta, Nero e Non Solo, Passamano, Agesci Casagiove, Caritas Caserta, Caserta Città di Pace, Cittadinanza Attiva, Laboratorio Sociale 1000 Piani, Comitato per Villa Giaquinto, Kalifoo Ground, Matutae Teatro, Comitato Parco degli Aranci, RFC Lions, Ass.ne San Francesco d’Assisi, Spazio Donna, Uisp Caserta, WWF Caserta, Zetesis, Stella del Sud, Solis

Contatti: Federica Maria Crovella – 3515565636