F. 1, Gran Premio di USA, vittoria per la Red Bull

Si è corso il gran premio in terra americana ad Austin, questo un breve resoconto del gran premio.

A cinque gare dalla fine del mondiale 2021 di Formula 1 i giochi per il titolo sono più che mai aperti: il Gran Premio degli Stati Uniti d’America è andato al pilota Red Bull Max Verstappen che nella classifica del campionato piloti si porta a +12,5 nei confronti di Lewis Hamilton che ha cercato in tutte le maniere di opporsi cercando di rovinare la festa al pilota olandese della Red Bull, a cominciare dalla partenza quando il sette volte iridato con uno spunto migliore era passato al comando, ma poi successivamente ha ceduto la testa della corsa e la leadership dopo il primo pit stop.

Con pista libera davanti a sé e gomme nuove, il figlio di Jos Verstappen ha impresso un ritmo indiavolato che gli ha consentito di scavalcare l’odiato rivale nella corsa al titolo. Negli ultimi giri la Mercedes numero 44 si è fatta nuovamente minacciosa negli specchietti della RB16B ma chi la guidava non si è fatto prendere dal panico e con una gestione straordinaria degli pneumatici ha tenuto a bada la Freccia Nera fino alla bandiera a scacchi.

Cosa dire della Ferrari la macchina rossa del cavallino rampante non è mai stata seriamente in lizza per il podio, ma qualche mese fa Charles Leclerc avrebbe firmato con il sangue per arrivare in quarta posizione, e Carlos Sainz sarebbe giunto alle sue spalle se i meccanici non avessero avuto problemi a montargli la gomma posteriore destra. Nel tentativo di attaccare Daniel Ricciardo (quinto posto per l’australiano che consente alla McLaren di mantenere il terzo posto nel mondiale costruttori), lo spagnolo ha rovinato l’ala anteriore e a poche centinaia di metri dal traguardo è stato superato anche da un anonimo Valtteri Bottas, solo sesto e per lunghi tratti bloccato dalle AlphaTauri di Pierre Gasly (poi ritirato per la rottura della sospensione) e Yuki Tsunoda (nono).

Si tratta di una vittoria di platino per Verstappen, perché maturata su una pista che rappresentava un vero e proprio feudo per la Mercedes. Ora arriveranno piste favorevoli alla Red Bull come Messico e Brasile. Il Mondiale sembra pendere verso l’Olanda, ma guai a dare per sconfitto Hamilton…

Hamilton aveva preso la testa della gara in partenza, poi Verstappen era tornato davanti grazie ad un overcut. Successivamente il britannico si era avvicinato tantissimo all’olandese con le gomme hard, costringendolo ad una seconda sosta molto anticipata. Hamilton si è fermato 8 giri dopo: con gomme più fresche ha tentato una rimonta disperata, ma il pilota della Red Bull si è difeso senza particolari patemi.

Questa la classifica finale ed ordine di arrivo del Gran Premio americano:

1 Verstappen

2 Hamilton +1.333

3 Perez +42.223

4 Leclerc +52.246

5 Ricciardo +76.854

6 Bottas +80.128

7 Sainz +83.545

8 Norris +84.395

9 Tsunoda 1 giro

10 Vettel 1 giro

11 Giovinazzi 1 giro

12 Stroll 1 giro

13 Raikkonen 1 giro

14 Russell 1 giro

15 Latifi 1 giro

16 Schumacher 2 giri

17 Mazepin 2 giri

CLASSIFICA MONDIALE

1 Verstappen 287,5 punti

2 Hamilton 275.5

3 Bottas 185

4 Perez 150

5 Norris 149

6 Leclerc 128

7 Sainz 122,5

8 Ricciardo 105