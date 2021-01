F1 Il calendario dei Gran Premi

Ufficializzato il Mondiale del 2021, che sarà il più lungo di sempre con 23 GP. Rispetto alla prima versione, cambia la partenza, prevista il 28 marzo in Bahrain, con Melbourne spostata a novembre. Imola apre la stagione europea il 18 aprile, Monza confermata il 12 settembre.

Rispetto alla prima bozza si va infatti a riempire la casella del 18 aprile con l’avvio anticipato la seconda tappa in Italia della stagione, mentre resta vacante la data del 2 maggio che con ogni probabilità però dovrebbe andare a Portimao per il Gran Premio del Portogallo, prima che il circus si sposti al Montmelò il 9 maggio nella vicina pista di Barcellona che ha proprio ieri annunciato il rinnovo di contratto con la Formula 1. Dobbiamo scorrere fino al termine della stagione per trovare di nuovo il Gran Premio d’Australia, spostato al 21 novembre, mentre le ultime due tappe iridate slitteranno di una domenica e si svolgeranno nell’inedito scenario di Jeddah, in Arabia Saudita il 5 dicembre e ad Abu Dhabi il 12 dicembre.