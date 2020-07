Fabiana Ferraro, la casertana di origini maddalonesi, ringrazia per il sostegno dei social per le fasi di Miss Mondo, dopo i successi a Miss Italia

Il comunicato:

CASERTA – La comunità casertana, e ancora più quella maddalonese dove è nata, in questi mesi ha imparato a conoscere, apprezzare, sostenere e voler bene a Fabiana Ferraro.

La giovane 22enne maddalonese Fabiana Angela Ferraro, figlia del maddalonese Michele e della casertana Teresa Esposito, per motivi lavorativi residente da un po’ di anni a Lipomo (CO), dove si è diplomata in ragioneria presso l’ I.S.I.S. “G.D. Romagnosi” di Erba (CO), oltre ad aver frequentato il Liceo Sportivo Michelangelo di Como.

Per la sua bellezza ha partecipato a molti concorsi ed eventi e lavora come modella e indossatrice dall’aprile 2018 presso la Hugo Boss. Al suo attivo va detto che ha praticato danza per 10 anni a livello agonistico.

Fabiana (https://www.facebook.com/faby.ferraro), ricordiamo ai nostri lettori, lo scorso anno ha partecipato con lusinghiero successo all’edizione di “Miss Italia” 2019, mentre nei mesi scorsi ha intrapreso la partecipazione alla selezione “Miss Mondo Lombardia” attraverso una #webselection.

Di turno in turno i social, in particolare i cittadini maddalonesi e casertani, in parte perché legati ai rapporti familiari e di amicizia, in parte perché desiderosi di sostenere una conterranea ed ancora in parte perché affascinati dalla bellezza e della bravura di Fabiana, hanno consentito alla giovane bellezza italiana di superare le diverse serate selettive e accedere alla finale nazionale di Miss Mondo.

Va sottolineato che, come sottolinea Fabiana, per la bravura e professionalità degli organizzatori nonché l’acutezza e la creatività dei presentatori, le serate e questa esperienza, nonostante i problemi contingentali del covid-19, non si è rivelata una semplice passerella sfilata ma uno spettacolo e show entusiasmante in tutte le sua fasi sia a distanza che in presenza, come si nota anche dagli interventi della pagina social (www.facebook.com/missmondoitalia.lombardia/).

Infatti, durante la Finale Regionale Lombardia 2020, dello scorso 25 luglio, svoltasi al Parco Boldona – Dervio (Lc), Fabiana conquista il passaggio alla finale nazionale che si terrà a Gallipoli il 19 settembre 2020 a pochi giorni dal compleanno della stessa Fabiana, la qual cosa ci si augura possa risultare propizia per un nuovo successo.

Fabiana ci tiene a ricordare che la fase regionale porta Puglia oltre lei anche Melania Ferraro (21anni, varesina di Cardano al Campo) promossa regina del titolo regionale, Lara Mazzucotelli (23 anni di Longone al Segrino), e Rebecca Gaddi (22 anni, di Como).

Fabiana, nel ringraziare quanti la hanno sostenuta in questa prima fase dell’esperienza di Miss Mondo vuole esprimere la sua gratitudine anche alle testate giornalistiche che hanno raccontato la sua partecipazione, la sua storia e hanno consentito di rinsaldare ancor più il rapporto con il territorio d’origine nonostante il migliaio di kilometri che li distanziano. Ed è soddisfatta nel raccontare dei commenti e dei like ai post condivisi in cui da modella viene ritratta nelle diverse promozioni pubblicitarie.

Fabiana Ferraro invita tutti a seguire l’evoluzione delle sue partecipazioni attraverso il suo profilo social https://www.facebook.com/faby.ferraro.