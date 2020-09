Fabio Massa al Duel Village con ‘Mai per sempre’

Al suo fianco Gianni Parisi e Emiliano De Martino

Nel cast anche Cristina Donadio, Massimo Bonetti e Gianni Ferreri

Domenica 27 settembre alle ore 20,45 in via Borsellino a Caserta

Dopo il successo di ‘AEffetto Domino’ il regista Fabio Massa torna al Duel Village di Caserta con ‘Mai per sempre’, una storia forte e, a tratti, struggente interpretata da attori del calibro di Cristina Donadio, Gianni Parisi, Gianni Ferreri, Massimiliano Rossi, Yulia Mayerchuk, Massimo Bonetti, Benedetta Valenzano, Emiliano De Martino. Un cast corale per dare vita ad un film che indaga sulle zone d’ombra che ognuno di noi tiene nascoste. L’appuntamento è per domenica 27 settembre alle ore 20,45 nella sala grande del cinema di via Borsellino. Condurrà la serata Christian Coduto. Sul palco con il regista e protagonista Fabio Massa ci saranno anche Gianni Parisi (‘Mister Felicità’, ‘Si accettano miracoli’, ‘Il Principe abusivo’) ed Emiliano De Martino, (‘Un Posto al sole’, ‘I Cesaroni’, ‘Una pallottola nel cuore’) due generazioni di attori a confronto, pronti a rispondere alle domande del pubblico. ‘Mi interessava scandagliare l’animo dei protagonisti – racconta l’autore – per indagare su tutte le sfaccettature del tradimento e dell’abbandono’. Le storie di due amici che si intrecciano ed un passato che torna prepotente contribuendo a complicare il presente. La malavita organizzata che aleggia sul capo dei protagonisti, tema irrinunciabile quando si racconta della corruzione nel Sud Italia. E poi amicizia, amore, voglia di riscatto che trovano la propria sublimazione in una storia che sorprenderà ed emozionerà gli spettatori. Questo e tanto altro è ‘Mai per sempre’, scritto a quattro mani con Demetrio Salvi e la collaborazione di Diego Olivares, che sta collezionando premi sia in Italia che all’estero. Il film è già in programmazione al Duel Village tutti i giorni alle ore 17.00 e alle ore 20.45.

SINOSSI

Luca (Fabio Massa), è un giovane partenopeo di buona famiglia, che desidera fortemente essere felice. La vicinanza con i suoi familiari, però, non gli permette di costruirsi la sua serenità. E’ per questo che il ragazzo decide di andare via da Napoli, così da poter costruire una propria famiglia altrove. Luca si trasferisce in Puglia, dove inizia a lavorare come meccanico nell’autofficina aperta insieme al suo amico Antonio (Emiliano De Martino). Poco tempo dopo incontra Maria (Yuliya Mayarchuk), giovane di origine ucraina, con la quale Luca può finalmente mettere su famiglia.Il ragazzo sembra finalmente aver coronato il suo sogno: ha un lavoro onesto e una donna che ama e con la quale ha deciso di avere un bambino; ma è soltanto la quiete prima della tempesta. Il ritorno in paese di Livio (Massimiliano Rossi), ex tossicodipendente ossessionato da Maria e dal carattere molto violento, porta scompiglio nella coppia innamorata, perché l’uomo si frappone tra i due e il conseguimento della loro felicità.Non saranno soltanto i due giovani a sentirsi minacciati, ma anche Silvana (Cristina Donadio), la madre di Luca, che si ritroverà coinvolta in una situazione spiacevole, proveniente dal suo passato.

