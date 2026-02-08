Facciamo bene i conti: Ferdinando Capuozzo presenta il suo saggio economico alla Feltrinelli

Il saggio economico “Facciamo bene i conti” di Ferdinando Capuozzo sarà presentato presso la libreria Feltrinelli di Caserta in Corso Trieste 154 venerdì 13 febbraio alle ore 18. Il testo è pubblicato dalla Giannini Editore nella collana Sorsi. Dialogano con l’autore Enrico Di Taranto, docente di Management Università Federico II e Mena Moretta, giornalista.

“Facciamo bene i conti” è un saggio chiaro e incisivo, che mira a sfatare i luoghi comuni sulle tasse e a promuovere una maggiore consapevolezza fiscale tra i cittadini. Le tasse sono un elemento centrale del rapporto tra cittadino e Stato democratico e del contratto sociale su cui esso si fonda. E’ utile chiedersi perché sono concepite e applicate in un certo modo. Le tematiche principali trattate includono:1. Il concetto di equità fiscale e la distribuzione delle imposte.2. Il rapporto tra cittadini e tassazione: percezioni, disinformazione e realtà.3. Lotta all’evasione fiscale e riforme necessarie per un sistema più equo.4. Il ruolo dello Stato nell’economia e nella redistribuzione della ricchezza.5. Concetti chiave di finanza pubblica, come deficit, PIL e spesa pubblica.

Attraverso un linguaggio semplice e diretto l’autore offre al lettore un percorso di conoscenza delle dinamiche della spesa pubblica, della differenza tra tasse e imposte, delle cause dell’evasione fiscale e delle possibili soluzioni per rendere il sistema più equo e sostenibile. Viene messo in evidenza il ruolo dello Stato nel garantire servizi essenziali e come una migliore trasparenza possa ricostruire la fiducia tra cittadini e istituzioni.

Un libro consigliabile perché propone un tema di fondamentale importanza e interesse, accompagnato da un linguaggio competente, trasparente, lineare, che informa, approfondisce, traccia percorsi di analisi e in prospettiva.

Ferdinando Capuozzo è Dottore Commercialista-Revisore Legale, da alcuni anni si è dedicato allo studio della situazione finanziaria dello Stato e degli Enti Locali in Italia.