Falchetti vittoriosi anche contro la Juventus NG

Ottima prestazione ed eccellente risultato della Casertana (0-1) contro lo spauracchio Juventus under-23, la seconda squadra della Juventus. Tralasciando qualche patema iniziale, la partita è stata condotta bene dagli uomini di Cangelosi, mai in seria difficoltà. Lo sforzo a fine gara ha così valso il vantaggio, un tesoretto da difendere nella partita di ritorno al “Pinto” in programma sabato sera. Alle formazioni, Cangelosi mischia le carte tornando al 4-3-3 di inizio campionato e lasciando in panchina Curcio, mossa che, come vedremo, si rivelerà più azzeccata che mai. Nei primi 10’, in verità, la Juventus sembra essere superiore con al 10’ una scorribanda di Nonge che libera Comenencia, con l’olandese murato da Bacchetti. Dopo i timori e le difficoltà iniziali, però, comincia ad uscire la Casertana. Come al 35’, quando Toscano apre a sinistra per Casoli, che la mette al centro per Deli, il quale trova la deviazione in angolo di Muharemovic. Poco dopo, facile parata di Daffara su tiro innocuo di Montalto. Primo tempo: 0-0. Alla ripresa, i falchetti sembrano avere una marcia in più. Al 47’ uno-due Montalto-Tavernelli, con il primo che sbaglia qualcosa di più rispetto ad un rigore in movimento tirando poco fuori. Al 56’ traversa di Casoli di testa da corner di Toscano: ora ai punti vincerebbero i rossoblù. Al 60’ entra Curcio per uno spento Montalto. Al 64’ la Juventus ha una buona opportunità sulla punizione di Hasa, alta e fuori di poco. La Casertana sembra averne di più, lo 0-0 potrebbe anche bastare (in caso di parità anche al ritorno sarebbe qualificata), ma perché mettere limiti alla provvidenza? Allora cross di Calapai per Curcio, che da centro area la stoppa e fa partire un missile imparabile per Daffara: 0-1 Casertana al 92’! Poco dopo la ripresa del gioco, però, la testata di Muharemovic fa tremare tutta la tifoseria rossoblù colpendo la traversa. Finisce comunque così, con gli uomini di Cangelosi che avranno di nuovo la possibilità di avanzare non solo vincendo o pareggiando ma anche perdendo di un solo gol di scarto. Forza falchetti, compiamo questo ennesimo step per continuare a sognare!

(Foto di Ciro Santangelo)