Falciano del Massico, le cantine locali e il meglio della produzione falerna in esposizione a Capaccio Paestum (SA)

Falciano del Massico. Prodotto sul tenimento di Falciano del Massico, il Vino Falerno – Nettare degli Dei – sarà in esposizione presso il “Next” di Capaccio Paestum.

Le cantine locali hanno accolto l’invito dell’Amministrazione Comunale, con l’Assessorato all’Agricoltura, di partecipare ad un evento esclusivo per il Falerno del Massico, riconosciuto, quello falcianese, patrimonio bene immateriale della regione Campania.

Una conquista che il sindaco Fava ha rivendicato per il territorio e, soprattutto, per le imprese vitivinicole, oggi più che mai spronate a rappresentare il meglio di tutta la produzione falerna.

In effetti la regione Campania presenterà nei giorni del 1, 2 e 3 dicembre 2023 la prima rassegna del patrimonio Immateriale della Campania presso il “Next” di Capaccio Paestum (SA).

Un evento di tre giorni per conoscere, attraverso stand espositivi, incontri, laboratori e dimostrazioni, non solo il patrimonio culturale immateriale ma anche i saperi etc.

“Lo stand espositivo messo a disposizione dalla regione per l’esclusività del Falerno, prodotto a Falciano del Massico, viene oggi confermata a livello mondiale con un riconoscimento che oltrepassa i confini regionali e nazionali.

Ciò risulta un grande successo per il Comune ”.

Così il sindaco Erasmo Fava seguito dalla nota dell’Assessore all’Agricoltura, Rosa Maria Zannone -assessorato organizzatore dell’evento: “Un sincero ringraziamento alle cantine che hanno aderito all’invito a prendere parte ad una kermesse unica nel suo genere. Le nostre cantine sono il fiore all’occhiello del territorio e continueremo a costruire strade per l’affermazione di tutto il comparto dell’agroalimentare e vitivinicolo”.