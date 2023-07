Falciano Teatro: la II edizione della rassegna teatrale inaugurata dal grande successo di pubblico della pièce “Eleonora Pimentel Fonseca”

Falciano del Massico. Una magistrale messa in scena ha inaugurato la seconda edizione della rassegna “Falciano Teatro”.

Il primo appuntamento ha visto la presenza di un vasto pubblico alla pièce ‘Eleonora Pimentel Fonseca, con civica espansione di cuore‘ di Riccardo De Luca – attore, ma anche regista e sceneggiatore di fama nazionale.

Sabato 1 luglio, alle ore 21:00, in Piazza Capuano la Compagnia ‘Stati Teatrali’ con il suo intero cast ha fatto rivivere, emozionando i tanti presenti, la storia della Repubblica Napoletana del 1799.

Nelle vesti della storica e suggestiva protagonista Pimentel durante i fatti della Repubblica Napoletana, l’artista napoletana Annalisa Renzulli con lo stesso regista e autore De Luca, Carmen Femiano, Salvatore Veneruso, Marianna Barba, Dario Barbato e MariaTeresa Iannone.

Reduce dall’ennesimo successo lo scorso aprile nella stagione del Teatro Sannazaro di Napoli lo spettacolo è ormai prossimo alla sua sessantesima replica tra gli apprezzamenti che seguita a riscuotere da parte del pubblico con Renzulli e De Luca quali superstar.

La rassegna, dunque, ha dato avvio alla stagione teatrale, dal tema “I protagonisti dell’Immaginario” accendendo un faro di attrazione alternativa alle consuete abitudini sociali.

Guidata dal sindaco Fava, con l’assessore Rosa M. Zannone, l’amministrazione comunale ha inteso invertire la rotta – in una data dove centinaia di appuntamenti si sono susseguiti in tutta la provincia, decine soltanto nel comprensorio, “puntando sulla cultura, quella impegnata, offrendo a “tutti l’opportunità di andare a teatro e trascorrere momenti indimenticabili” ha riferito l’assessore delegato, “soprattutto per quelle fasce sociali che non possono frequentarlo per ragioni economiche e di distanza”. “Falciano scrive”, così, “una delle pagine più belle della Cultura in Terra di Lavoro, grazie alla magica interpretazione – in grado di parlare al cuore degli spettatori – ad opera della Compagnia ‘Stati Teatrali’.

Le emozioni che il Teatro sa regalare, dando vita a serate «meravigliose, uniche, storiche» vi danno appuntamento il 15 luglio con un altro magnifico spettacolo: “Pretolini Infinito”.