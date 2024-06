FalcianoTeatro 2024, riparte il 6 luglio con Debora Caprioglio la terza edizione di una rassegna di successo

Falciano del Massico. Ha già dato conferma di essere, visto il successo ottenuto nelle precedenti edizioni, un appuntamento regionale di qualità.

Parliamo della rassegna “FalcianoTeatro”.

Un gradito ritorno, nella Terra del Falerno, quello della Kermesse all’insegna della cultura, che si protrarrà, dopo il via ufficiale il 6 luglio, fino al 24 settembre, coprendo tutta la stagione estiva.

Un percorso culturale che si fa strada, navigando a vele spiegate, con lo sguardo rivolto al territorio, alla formazione e alla coscienza dell’appartenenza.

Si apre così per il Comune Falerno, in vista di tali obiettivi, la terza edizione con “DanzaTeatro” della maestra Farebbi (Compagnia “Il Sipario”) nell’anteprima prevista il 3 luglio.

Sarà poi l’attrice e showgirl Debora Caprioglio ad inaugurare, sabato 6 luglio, il cartellone teatrale con lo spettacolo: “Non fui Gentile fui Gentileschi”.

Ad esibirsi le migliori Compagnie a livello nazionale: “Nel Baule” , “Brecht” , “La Mansarda” e il teatro di figura “Tieffeu” di Perugia.

Attesa anche per la performance del “Nuovo Teatro Sanità” con “ I Duellanti” già in scena al Sannazaro ed altri stabili napoletani.

Tra gli appuntamenti in calendario, non mancheranno spettacoli destinati a piccoli e ragazzi.

La rassegna investe anche sulle potenzialità locali con la Compagnia “Folli Idee”.

Si afferma intanto la volontà di condividere il teatro antico. In scena presso i suggestivi luoghi del borgo antico “L’ Amore di Medea” con l’attrice Annalisa Renzulli, “Clitemnestra” e “Lady Hamilton” con orchestra.

“Siamo lieti, dichiara il Sindaco Fava, di proporre una visione culturale capace di rafforzare le potenzialità del territorio.

Gli investimenti sulla cultura rappresentano ormai la frontiera dei nuovi orientamenti amministrativi”.

Anche per l’Assessore alla Cultura R. M. Zannone: “la rassegna rappresenta la svolta culturale che potrà dare slancio alla cittadina congiuntamente alle opportunità del museo archeologico, della biblioteca e delle altre iniziative messe in campo dall’amministrazione tramite l’Assessorato alla Cultura”.