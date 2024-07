FalcianoTeatro2024, lo spirito del teatro greco rivive nella contemporaneità con “L’amore di MEDEA”

Falciano del Massico. Prosegue la terza edizione della rassegna teatrale “FalcianoTeatro”, l’iniziativa dal forte impulso culturale organizzata e promossa dall’Amministrazione Comunale, Assessorato alla Cultura, di Falciano del Massico (CE).

Ritorna il teatro antico dopo la magica serata che, sabato 6 luglio, ripercorrendo, con Debora Caprioglio, le orme di Artemisia Gentileschi – la sua avventura di donna e di artista, esempio di coraggio e determinazione, ancora oggi, per tutte le donne – ha avviato l’Estate falcianese, ripartita all’insegna di un evento di grande spessore qual è ad oggi “Un’ Estate a Teatro”.

Ponendosi l’obiettivo un po’ ambizioso di distinguersi dalle altre rassegne del teatro antico potremo apprezzare la volontà di affermarne la particolarità, ossia quel tratto che vuole continuare a contrassegnare ogni successiva nuova edizione: far rifiorire lo spirito del teatro greco proponendo «testi nuovi con spirito greco e non testi classici riadattati»

Martedì 16 luglio a partire dalle ore 21:00, in vista del prossimo atteso appuntamento che vedrà in scena Annalisa Renzulli nelle vesti di Medea e Andrea Vincenzo Verde nel ruolo di Giasone, l’antico borgo falcianese vi invita a rivivere lo spirito della tragedia greca.

Con un testo originale, che non risulta dall’ adeguamento del classico di Euripide, “L’amore di MEDEA”, grazie alla Compagnia Thàleia, infonderà nuova linfa al teatro antico.

Torna, così, in vita lo spirito del teatro greco nella funzione del Coro, nell’intento catartico della rappresentazione e nella riproposizione di un’impostazione ideale antica.

Come afferma l’autore, Mario Zannone, “ il teatro greco può ancora essere una possibilità di confronto se dei classici e dell’ impianto si riesce a cogliere l’idea, lo spirito che sottendeva la rappresentazione scenica.

Il teatro antico vive nelle corde della contemporaneità se nelle sue vene scorre la linfa del pensare greco”.

Con la regia di A. Nardelli, si esibiranno: A. Renzulli, A.V. Verde, M.G. Ciarlone, R. Leone, E. Petrella, M. Rollo, G. Riccardo, R. Gagliardi, E. Zannone.