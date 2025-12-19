“Famme Sapé”, un canto che unisce cielo e terra

“Famme Sapé” è molto più di una canzone: è un ponte d’amore universale che, attraverso musica e poesia, crea una connessione profonda con chi non c’è più, trasformando la melodia in una forma di comunicazione spirituale. Il brano, interpretato da Sasà Mendoza, Romeo Barbaro e Alessandra Murolo, nasce da un’intensa esperienza personale di Bruno Lanza, maestro e autore di riferimento della canzone napoletana, che firma un testo carico di memoria, segni e simboli in cui la natura – il mare, il cielo, un tramonto, il volo di un uccello – diventa voce del Divino e dell’energia dell’Universo. La voce di Alessandra Murolo rappresenta uno dei momenti più alti del brano: elegante, profonda, intensa, accarezza le parole e le trasforma in emozione viva, donando al testo una dimensione intima e universale che tocca l’anima e accompagna l’ascoltatore in un ascolto interiore autentico. Per celebrare l’uscita del singolo, giovedì 18 dicembre, il Caffè Letterario Intra Moenia, nel cuore di Napoli, ha ospitato la presentazione del videoclip in un incontro raccolto e carico di emozioni, moderato da Nando Misuraca di Suono Libero Music, (producer e attento promotore culturale, è una delle voci più autorevoli della scena musicale indipendente campana. Referente del MEI per la Campania e responsabile delle relazioni esterne del Napule’s Power di Renato Marengo, da anni affianca all’attività discografica un forte impegno sociale, sostenendo progetti artistici che valorizzano identità, territorio e spiritualità) ha perfettamente inserito il tema della serata e il clima spirituale del Natale. La composizione musicale di Sasà Mendoza unisce pianoforte, fisarmonica e synth, mentre Romeo Barbaro, oltre alla vocalità, impreziosisce il brano con tammorra e percussioni, richiamando la tradizione popolare. Le tre voci, provenienti da mondi musicali diversi, si fondono in un canto corale intimo e rituale, sostenuto dal lavoro di grandi maestri come Carlo Avitabile, Mimmo Maglionico, Enzo Cascella, Mario Sellitto e Michele Signore. Il videoclip, dalle immagini suggestive, è stato realizzato da Gaetano Massa e Giuseppe Di Gennaro, con la regia di Sasà Mendoza, restituendo visivamente la dimensione spirituale di un progetto che parla al cuore e all’anima. “Famme Sapè” è un canto che non chiede risposte, ma ascolto, e che attraverso la musica continua a farci sentire vicini a ciò che credevamo perduto.