Famoso cantante marcianisano subisce assalto all’auto

Roma. Salvatore Desideri, cantante marcianisano di musica pop napoletana, con influenze pop urban, del duo “I Desideri” insieme al fratello Giuliano, figli del noto Cantante Nico Desideri, è rimasto vittima di un attacco alla sua auto, appena giunto a Roma per il weekend.

Il giovane ha pubblicato un post su Instagram, 17 ore fa, in cui ha scritto: “Arrivo a Roma per un weekend e nemmeno il tempo di arrivare…succede questo. Che schifo!”

A quanto pare, Salvatore, come racconta nel video postato, era appena giunto, quando ha lasciato la sua vettura un’oretta per scaricare i bagagli in hotel e, al suo ritorno, ha trovato il finestrino del veicolo frantumato, probabilmente per portare via qualcosa dal suo interno.

Con grande delusione, il cantante afferma nel video, che si pensa sempre che queste cose accadano solo a Napoli, mentre lui, non appena giunto nella Capitale, è stato accolto da questa bruttissima sorpresa.

Non è noto se sia stato un “semplice” dispetto o se l’auto sia stata presa di mira per rubare oggetti, ma i Desideri saranno protagonisti, su Canale 5, la notte di Capodanno e ci auguriamo che l’episodio negativo, diventi presto un triste ricordo in occasione di questo emozionante evento.