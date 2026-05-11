Club Fiat 500 e UNPLI insieme per la promozione del territorio

Nella giornata del 9 maggio è stato ufficialmente siglato il protocollo d’intesa tra UNPLI Campania e il Fiat 500 Club Italia – Coordinamento Campania, finalizzato alla promozione culturale, turistica e territoriale della Campania attraverso iniziative condivise, eventi, raduni e attività di valorizzazione delle eccellenze locali.

A sottoscrivere l’accordo sono stati il referente regionale Campania del Fiat 500 Club Italia, Domenico Filippella, e il Presidente Regionale di UNPLI Campania nonché fiduciario dell’Agro Nolano, Luigi Barbati.

L’intesa nasce dalla volontà di creare una rete di collaborazione tra il mondo delle Pro Loco e quello dell’associazionismo motoristico e culturale rappresentato dal Fiat 500 Club Italia, storico simbolo del Made in Italy e strumento di aggregazione sociale e promozione territoriale.

Il protocollo ha carattere esclusivamente regionale e operativo in Campania. L’adesione alle iniziative previste resta demandata esclusivamente alla libera scelta dei fiduciari territoriali e dei coordinamenti locali, che potranno partecipare su base volontaria, senza alcun obbligo né coinvolgimento diretto del Club a livello nazionale.

Tra gli obiettivi principali dell’accordo figurano la promozione dei borghi campani, la valorizzazione delle tradizioni popolari, del patrimonio storico-culturale e delle eccellenze enogastronomiche, attraverso la realizzazione di eventi, raduni e percorsi condivisi.

“Questa collaborazione rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare il legame tra associazionismo, identità territoriale e promozione culturale, creando nuove occasioni di incontro e valorizzazione delle comunità locali”, ha dichiarato Domenico Filippella.

Con la sottoscrizione del protocollo, UNPLI Campania e Fiat 500 Club Italia – Coordinamento Campania avviano un percorso comune volto a mettere in rete competenze, passioni e radicamento territoriale, nel segno della promozione della Campania e delle sue eccellenze.