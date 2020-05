Far tornare la lega pro in campo, pura follia!!

Una decisione “folle” quella del Consiglio Federale! Ormai era nell’aria che serie A e serie B tornassero in campo, ma quello che i tifosi e noi addetti hai lavori non ci aspettavamo e’ che anche la serie C tornasse in campo.

Una decisione folle in primis perché molte società avevano preferito chiudere qui la stagione, ma anche perché la Lega Pro a differenza delle altre due leghe ha pochi introiti.

Mettiamoci anche il problema delle norme di sicurezza(giuste) che a livello economico sono pesanti da mantenere.

Ancora non è chiara però la dinamica del ritorno in campo.

Si deciderà di giocare solo dei mini playoff e play out oppure, cosa che avrebbe del clamoroso, si farebbe ripartire il campionato da dove si è fermato?

Probabilmente la settimana prossima avremo il quadro della situazione un po’ più chiaro, ma quello che sembra ovvio che a molte società questa scelta non piacerà.

Anche noi giornalisti ci siamo chiesti quello che potrà succedere; il collega di TuttoCasertana Antonio Papale:” nutro dubbi che si possano fare tamponi in c è giocare, meglio playoff ristrettì. A e B per me hanno i mezzi per giocare”. Questo invece il pensiero di Domenico Brandonisio:”Penso che si è deciso bene poco,bisogna aspettare ancora per esprimere un parere articolato può ancora succedere di tutto”.

Ancora Fabio Ferrara Match analyst dell Juve Stabia:” Per me è importante riprendere perchè comunque i calciatori sono dei lavoratori ed attorno al calcio ed alle società ci sono molti lavoratori, ma bisogna farlo con estrema cautela ed attenzione e solo con le giuste precauzioni e con l’applicazione dei protolli della autorità competenti, mi rendo conto che sono spese abbastanza alte come ad esempio i tamponi per tutti i tesserati, ma sono di fondamentale importanza.

Abbiamo inoltre cercato di capire cosa pensassero i tifosi di questa situazione . Questo il pensiero di Matteo Cerotto:” Si dovrebbe tornare a giocare appena la situazione è sicura per tutti. Che sia luglio, settembre , ottobre….quando sarà sicura per tutti si può riprendere. Come paghi fisioterapisti, magazzinieri e tutti quello dello staff ? Le società se lo possono permettere per 2-3 mesi. Almeno quelle di A, hanno i soldi per sopperire a 200-300 Mila euro per pagare a tutti quelli della società”.