Faraglioni Capri devastati per raccolta datteri, Santillo (M5S): “Scenario sconvolgente”

Roma, 23 marzo. “Hanno distrutto con martelli ed esplosivi le rocce sommerse dei meravigliosi Faraglioni dell’Isola di Capri: lo scenario che emerge dai tre anni di indagini da parte del Reparto Operativo Aeronavale della Gdf è letteralmente sconvolgente.” A dichiararlo è il Senatore Agostino Santillo, vicepresidente del gruppo M5S al Senato. “È davvero il caso di dire – spiega Santillo – che la scelleratezza non ha limiti. Pur di realizzare profitto, c’è chi ha avuto il coraggio di distruggere l’ecosistema marino di uno dei luoghi più rappresentativi della Campania e dell’Italia all’estero. Il tutto per mettere in commercio un frutto di mare la cui pesca è illegale dal 1988, che finiva a quanto pare sulle tavole di molti personaggi legati al mondo della criminalità organizzata. Complimenti agli uomini della Guardia di Finanza, che hanno fermato questo scempio e assicurato alla legge questi malfattori”.