Fare scuola al tempo del coronavirus e uso dei social

\In questo ultimo periodo abbiamo capito che la scuola è parte essenziale della vita di grandi e piccoli. Imparare e stare insieme è importante per crescere e per continuare ad avere speranza, anche in circostanze così “strane” come il periodo nel quale stiamo vivendo, come un “tempo sospeso” nell’attesa che il peggio possa passare.

L’emergenza Covid-19 ha stravolto la quotidianità e le abitudini di molte persone, le reti sociali sono divenute uno dei canali di informazioni più utilizzati dagli operatori scolastici.

Un gruppo Facebook molto seguito in questo periodo pandemico è “Noi a scuola…con Pon…Pqm e…Lim”, creato e amministrato dalla docente Pina Di Maso, e coadiuvato dai moderatori la ds Maria Rosaria Bocchino e prof.ssa Ida Scognamiglio. Il gruppo si rivolge ad un’amplissima platea di utenti, costituita innanzitutto da operatori della scuola e conta 11.220 membri.

IN tanti dichiarano:

ISPETTORE MARIO MAVIGLIA

“In questo periodo di particolare difficoltà e di distanziamento sociale ancor più è importante un gruppo come questo che mette insieme tante persone per dibattere, confrontarsi e documentarsi sui problemi educativi e scolastici”

PRESIDE AMIDA FILIPPELLI

Ho molto apprezzato che nei tempi perigliosi del Covid19,in cui e’ bastato un virus a spazzare via tutte le nostre certezze di occidentali tecnologici e invincibili, e il mondo della Scuola per la prima volta da tempo immemorabile ha chiuso i battenti, questo gruppo è riuscito con grande passione a tenere unite le fila di docenti e dirigenti, perché si continuasse a confrontarsi, discutere, progettare per mantenere vivo il rapporto con il mondo della Scuola e tenere sempre accesa la fiamma della speranza che tutto si possa continuare a governare e soprattutto ci si prepari ad aprire il dialogo educativo, mantenuto sempre vivo grazie alla passione pedagogica di docenti e dirigenti illuminati, che hanno sperimentato ogni tecnologia per non abbandonare gli studenti alla solitudine degli stimoli culturali ed educativi. La DaD, pur tra tante riserve(niente e nessuno può sostituire la relazione alunno/docente) è stata un capolavoro di tensione morale ed ideale per tenere unita la classe e non abbandonare nessuno. Purtroppo le disuguaglianze si sono acuite, in tuttalcune regioni del Sud quasi il 40 per cento degli alunni non ha avuto gli strumenti per seguire, i ragazzi portatori di bisogni speciali hanno pagato un prezzo altissimo, tuttavia il gruppo ha cercato soluzioni, nuove vie, per colmare le difficoltà. Questo gruppo è davvero stato un’ancora per l’auto-aiuto e il dialogo per trovare soluzioni e non perdere la speranza di ritornare in classe, avendo ben chiaro che dobbiamo rivedere tutti i paradigmi di sviluppo e puntare a un nuovo umanesimo, che salvi uomini e pianeta.

Il gruppo sono sicura che abbia maturato la certezza che solo la scuola dia pari opportunità di crescita e di sviluppo umano, provvedendo a rimuovere gli ostacoli delle disuguaglianze e delle disparità di condizioni di partenza. Ultima considerazione Grazie a Pina Di Maso. Bravissima!

PRESIDE ANTONELLA SERPICO ITIS Giordani di Caserta

Uno dei gruppi Facebook che seguo con fedeltà ed interesse è “ Noi a scuola con PON…PQM… e LIM”. Creato dalla effervescente docente Pina Di Maso che lo amministra con passione da oltre 10 anni mostrando di essere una eccellente promotrice di buona comunicazione.

Chi ama la scuola non può fare a meno di controllare le news del gruppo ogni mattina.

Un applauso a lei e al gruppo che la coadiuva.

PRESIDE TERESA MAURO I.C. Gesuè di S.Felice a Cancello

Questo periodo storico, caratterizzato dall’esplosione pandemica, ha determinato l’isolamento della scuola che é stato energicamente e validamente contrastato dal gruppo fb Noi a scuola con Pon, pqm, ecc…gestito dalla prof.ssa Pina Di Maso. Ha consentito di condividere opinioni e riflessioni su elementi legislativi, didattici e pedagogici e di gestire la ricompattazione emozionale della comunità scolastica ad esso afferente. Ha, inoltre, trasformato la distanza verificatasi in un processo di continuità costante delle relazioni scolastiche e sociali. Un percorso di accompagnamento virtuale che ha garantito la possibilità di trovare ed offrire supporto reciproco e continuo che ha aiutato a pensare, riflettere e costruire una diversa quotidianità dell’agire scolastico, caratterizzato da celere informazione e condivisione immediata.

PRESIDE Rosanna Ammirati presidente Irase di Napoli

Il gruppo “A scuola con Pon pqm….” è un contesto ricco di stimoli professionali, aggiornato e sempre sul pezzo. Una utile risorsa sia per i docenti con tanto servizio che per chi è alle prime armi. La moderazione dei toni, la professionalità degli interventi e la tempestività delle informazioni, sono i tratti distintivi di questa comunità di pratiche. Consigliato a tutti.

PRESIDE Rosa Venuti

Conosco la professoressa Di Maso personalmente e ne ho sempre apprezzato la competenza e la professionalità. Il gruppo da lei amministrato su Facebook “A scuola con Pon pqm….” ha rappresentato e rappresenta in questo periodo di isolamento relazionale e sociale, un punto di riferimento per chi si occupa di scuola, anche per le famiglie. Puntuale nelle informazioni, chiaro nella esposizione, facilmente leggibile per tutti. Qualità non sempre reperibili all’interno di altri gruppi. Il legame principale a mio avviso in presenza di tanto isolamento da Civid-19, non é soltanto formale, ma personale. Questo gruppo è molto coeso e stabile grazie al suo impegno quotidiano e alla sua capacità di mantenere relazioni funzionali.

PRESIDE ADELE VAIRO Liceo Manzoni di Caserta

Sostengo fortemente e da sempre una informazione corretta, sana, equilibrata ed imparziale. Nell’ oceano delle fake news un approccio trasversale, trasparente e meritocratico rende un un impagabile servizio al mondo della scuola sempre più facile preda della ” tuttologia” da tastiera….. seguo costantemente il gruppo costruito con saggezza, ed operatività competente dalla prof Pina di Maso.

Sa cogliere a volo gli aspetti essenziali ed i segnali di crescita del panorama scolastico del territorio ed oltre

Prof.ssa IDA SCONAMIGLIO MODERATORE DEL GRUPPO

In qualità di moderatore del gruppo ”NOI A SCUOA..CON PON..PQM e…LIM”, sento di fare alcune considerazioni in merito alla gestione del gruppo e alle attività ad esso connesse.

Accettai l’invito della Prof. Di Maso, ad essere parte attiva nel gruppo da lei amministrato, consapevole delle responsabilità che tale ruolo comportava in un gruppo composto da così tanti utenti, lo feci per la stima e per l’affetto che mi lega alla Prof. Di Maso, grande professionista, permeata da uno spirito di abnegazione per il lavoro che svolge con passione e talento.

Negli ultimi mesi il gruppo si trovato ad affrontare il gravoso problema dell’emergenza pandemica, che ha travolto il mondo della scuola, inducendo tutti gli operatori ad una revisione in merito allo svolgimento delle normali attività didattiche.

Il gruppo è stato molto sensibile al problema e al fine di aggiornare gli utenti ha messo in atto un’opera di lavoro certosina, profonda e accurata nella scelta delle notizie da pubblicare.

L’intento è stato quello di tenere aggiornati i membri del gruppo sulle varie fasi, soprattutto in campo normativo, che si sono susseguite relativamente al sistema scuola.

E’ di solare evidenza a tutti la pletora di disposizioni legislative, sotto forma di Decreti, Ordinanze, Circolari che man mano sono scaturite dall’avanzare dell’epidemia e che hanno a volte creato un senso di smarrimento in quanti operano nel mondo della scuola.

In ciò il gruppo ha saputo con abile maestria stare al passo, pubblicando notizie sempre aggiornate per consentire ai partecipanti una visione completa sui tanti comunicati emessi dai vari Ministeri in merito all’emergenza Covid.

Per questo motivo, mi permetto di affermare, senza tema di smentita, che il gruppo ha raccolto il consenso di tanti partecipanti, che hanno apprezzato e continuano a farlo, attraverso i numerosi Like, commenti sia in pubblico che in privato in merito alla gestione del problema Covid. Non sono mancate le manifestazioni di stima che la Prof. Di Maso ha ricevuto e continua a ricevere in qualità di amministratore del gruppo. Questo fa onore a me che la affianco in questa attività gestita con grande tenacia e professionalità.

Infine, mi sia permesso di ringraziare tutti i partecipanti che ci seguono quotidianamente e che ci danno la spinta emotiva per continuare nella nostra opera di divulgazione scientifica di notizie relative al sistema scuola.

PRESIDE MARIA ANTONIA VITALE IPSIA “Pacinotti” Foggia

Alla cara professoressa Pina Di Maso, che si è sempre adoperata per la scuola, facendosi muro maestro di queste diroccate nostre vite, un immenso grazie. Grazie per essere una donna straordinaria, che si è fatta carico di tutti i nostri fardelli, mai tirandosi indietro, tenendo aperta la sua porta e offrendo la sua immensa professionalità anche per i ds di altre ragioni. Potremmo gridarlo dalla montagna più alta o dipingerlo sulla faccia della Luna. Ma per quanto possiamo proclamarle la nostra riconoscenza, non v’è modo in cui possiamo mostrarle interamente quanto le siamo grati.

PRESIDE DIAMANTE MAROTTA del Liceo Quercia di Marcianise CE

NOI A SCUOLA…CON PON…PQM e… LIM è il gruppo FB creato dalla prof.ssa Pina Di Maso. Una docente che piano piano, in punta di piedi, col suo garbo e grande professionalità, è riuscita in poco tempo a condividere sui social importanti tematiche che riguardano la scuola. Ed in un periodo drammatico come questo, l’impegno della Di Maso è stato ancora più fattivo ed efficace. Gli insegnanti e gli operatori della scuola, durante questi mesi di quarantena , hanno ricevuto ogni giorno informazioni utili e di supporto alle loro attività nell’affiancare gli alunni nella didattica a distanza. La pagina FB, NOI A SCUOLA…CON PON…PQM e… LIM, durante questi mesi di Coronavirus è stata di supporto a studenti, genitori, docenti e personale ATA. Insomma un’attività encomiabile da parte della professoressa Di Maso che in tempi coronavirus si è prodigata, con pazienza, slancio e passione, nell’interesse della scuola italiana e Campana dando utili informazioni a insegnanti, studenti e famiglie.

Dott. MARCO BERARDINELLI Responsabile Education in Google Italia.

Ho avuto il piacere di conoscere la Prof. Pina di Maso anni fa e ne ho fin da subito apprezzato le qualità come docente sempre aggiornata ed innovativa. Il gruppo da lei moderato ”NOI A SCUOA..CON PON..PQM e…LIM”, su FB mi piace molto e lo trovo molto utile per tutta la comunità di docenti e dirigenti.

La prof.ssa P.Di Maso è una docente “teconologica” pur non avendo alcuna nomina di aminatore digitale cura la piattaforma Google Workspace (ex Gsuite) già da due anni nella sua scuola di servizio la Pascoli di Aversa

Una collega scrive: cose che noi Umani…non avremmo mai pensato!!!

La pandemia ha sconvolto le nostre vite e resterà per sempre nell’immaginario comune…..

Una cronistoria degli eventi che non avremmo mai potuto immaginare……

Un giorno di fine febbraio è l’Italia il primo paese (dopo la Cina) ad accorgersi che il nuovo coronavirus fa molto più male di una normale influenza.

Gli ospedali della Lombardia si riempiono.

L’ Italia diventa il nuovo epicentro del virus che, come uno sciame, si sposta da una regione del mondo a un’altra, bloccando il movimento di persone, la scuola e l’economia come non succedeva dalla seconda guerra mondiale creando tensioni e perplessità ma,….. la Scuola secondaria di primo grado “G. Pascoli” di Aversa ha subito adottato la piattaforma G.Suite che già faceva il suo primo ingresso nel giugno 2018 con la venuta di Marco Berardinelli di Google nel nostro istituto, grazie alla docente di spicco, la Prof.ssa Pina Di Maso che con magistrale competenza ha formato poi insieme ai formatori del team di G.Suite i docenti della Pascoli nel marzo 2020.

Gia ad aprile, tutti i docenti hanno fatto ricorso alla cosiddetta “didattica a distanza” consentendo alla Scuola “G. Pascoli” di non interrompere la sua opera educativa e formativa, sostenendo e supportando le famiglie con l’uso dei computer in “comodato uso”, carte sim, ecc. senza lasciare indietro nessun alunno. Tutti, indistintamente hanno usufruito della piattaforma G.Suite collegandosi nelle rispettive classi.

Tutto ciò è stato reso possibile grazie al lavoro instancabile della Prof.ssa Pina Di Maso, Admin della piattaforma G.Suite, che con la sua professionalità, competenze, dedizione, disponibilità e “savoir faire” che la caratterizzano, ha reso possibile cose che noi non avremmo mai e poi mai pensato……di far continuare la scuola!!!

La scuola ha continuato il suo cammino irto di tanti problemi con l’amministratore della piattaforma Prof.ssa Pina Di Maso che ha sempre supportato e sostenuto in ogni momento della giornata alunni, professori, famiglie e tutto lo staff dirigenziale in tutte le difficoltà annesse e connesse, consentendo attraverso la didattica integrata digitale di continuare ad andare avanti, senza mai fermarsi agli ostacoli, introducendo la nuova”cassetta degli attrezzi” e fornendo un decalogo per non sostituire le attuali metodologie pedagogiche ma integrandole con le nuove opportunità della didattica digitale a distanza. Indubbiamente, la DID presenta degli aspetti positivi e negativi che, non staremo qui ad analizzare, lasciando la parola agli esperti ma, di sicuro ha permesso a tutti noi docenti alunni e genitori di continuare a portare avanti gli obiettivi formativi ed educativi di impegno, interesse, partecipazione, collaborazione e resilienza tanto importanti nel processo di crescita in un periodo storico così difficile.

Tutto ciò è stato reso possibile solo grazie al generoso impegno della Prof.ssa Pina Di Maso.