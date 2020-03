Farmaco sperimentato al Pascale di Napoli, c’è l’approvazione dell’Aifa

Napoli-Nicola Magribi, direttore dell’Agenzia italiana del farmaco durante la conferenza stampa della protezione civile ha affermato

“Annunciamo la sperimentazione del tocilizumab, farmaco per artrite reumatoide; i dati preliminari sono promettenti. Lo studio sarà su 330 pazienti e partirà giovedì per valutare l’impatto del farmaco. Il farmaco, provato su centinai di pazienti, sarà ora sperimentato su pazienti intubati da non più di 24 ore.

“Tocilizumab, ha dichiarato sulla sua pagina Facebook il Dott. Ascierto, è un farmaco ben conosciuto che noi oncologi e gli ematologi usiamo per gli effetti collaterali di alcuni tipi di immunoterapia. Nel caso del COVID-19, non agisce direttamente sul virus ma sulle sue complicanze. Oggi le evidenze sono buone e i dati incoraggianti, qui in Italia ma anche in Cina, con la quale siamo sempre in contatto. Uno studio clinico è però necessario e studiare il virus altrettanto! Aiutateci a sostenere il Pascale e la ricerca sul coronavirus! http://bit.ly/2TYbrLL”. In attesa del vaccino, quindi, sarà possibile utilizzare questo farmaco