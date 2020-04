Fase 2 a Mondragone, la Polizia municipale dispone sportello online e segnaletica anti-contagio

Mondragone.La Polizia Municipale di Mondragone, guidata dal Comandante David Bonuglia, ha disposto due importanti iniziative per i cittadini in vista della Fase 2. Innazitutto, tra pochi giorni, verrà attivato lo sportello di Polizia Locale online in collaborazione con Eramus Srl, con due canali di assistenza: il Web attraverso la sezione “Polizia Locale on-line” e l’On site attraverso sportelli telematici. Sul canale Web verrà attivato sul sito del comune (https://www.comune.mondragone.ce.it/) un modulo d’istanza auto compilabile che l’utente potrà immediatamente inviare all’ufficio competente senza recarsi fisicamente in comune. L’utente accedendo al sito del Comune, entrando nella sezione “Polizia Locale”, potrà compilare la sua domanda attraverso l’utilizzo di modulo semplice ed intuitivo; l’unico requisito da parte dell’utente sarà quello di possedere un’email ed un telefono che l’operatore dell’Ente utilizzerà per chiedere eventuali chiarimenti.

Per quanto riguarda l’on site, invece, verranno installate presso l’ufficio della Polizia Locale appositi schermi, webcam, stampanti ed eliminacode esterno. Lo sportello telematico sarà gestito nel seguente modo:

1. Tutti gli utenti rimarranno all’esterno dei locali onde evitare l’assembramento e garantendo le misure di distanziamento sociale;

2. Eliminacode esterno per garantire l’accesso in base al numero di arrivo;

3. Ingresso all’interno degli uffici uno alla volta in base al numero di chiamata dell’eliminacode;

4. L’utente avrà il contatto tramite monitor e webcam con l’operatore che si troverà in altra stanza;

5. L’operatore potrà interagire con l’utilizzo dello schermo e attraverso l’utilizzo di stampanti per consegnare eventuali moduli all’utente.

6. Una volta finito l’utente uscirà dalla stanza e l’operatore provvederà a chiamare altro numero.

Il canale web sarà attivo 24h/24h e tutti i giorni della settimana incluso i festivi. La lavorazione delle istanze avverrà durante l’orario lavorativo degli uffici.

Lo sportello telematico sarà attivo nei seguenti giorni ed orari: Martedì e Sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00; Mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Un’altra importante novità riguarda l’installazione di strisce di segnaletica orizzontale, per indicare e regolamentare al meglio il percorso e le file delle persone durante l’emergenza anti-covid19. Le strisce sono in fase di installazione davanti agli uffici postali della città, alle sedi comunali e dinanzi ad alcune sedi bancarie. L’obiettivo del Comandante David Bonuglia è quello di facilitare al meglio la vita dei cittadini durante l’emergenza ed evitare pericolosi assembramenti.