Fashion Show in Piazza Statuto: lo stilista Affinito presenta nuova collezione “Isabella Romei”

CASALUCE. La città di Casaluce veste “Isabella Romei”. Domenica 17 luglio, dalle ore 21, presso Piazza Statuto si terrà il fashion show “Isabella Romei couture”, brand d’alta moda italiana dello stilista Pasquale Affinito. Alla realizzazione dell’evento, patrocinato dal Comune di Casaluce, presieduto dal sindaco Francesco Luogo, hanno collaborato “Dimart – flower desing”, “Fattore parrucchiere” e “More barber shop”. Una serata nuova, alternativa all’insegna della moda. Infatti, per questa occasione, particolarmente speciale per lo stilista, sarà presentata,in assoluta anteprima, la collezione primavera – estate 2023.

Dopo l’esperienza della Rome Fashion Week, lo stilista Affinito ha scelto di organizzare questa sfilata proprio nella sua terra d’origine, Casaluce, lì dove tutto ha avuto inizio. Un atto d’amore e di riconoscimento verso il suo paese.Domenica, infatti, condividerà con tutti i suoi concittadini la bellezza dei suoi abiti, realizzati con materiale Made in Italy secondo le tecniche della sartoria artigianale. Ogni capo è accuratamente impreziosito da pietre selezionate e stampe florali, tratti distintivi che ornano anche gli accessori, coordinati agli abiti.

“Dopo aver solcato i red carpet più importanti del mio settore, ho voluto presentare la mia nuova collezione a Casaluce – afferma Pasquale Affinito -. La mia passione per la moda, le mie prime esperienze e creazioni sono nate lì, culla dei miei sogni. E se oggi sono riuscito a partecipare ad eventi importanti, portando i miei abiti in giro per l’Italia, lo devo solo al mio paese e in tutti coloro che hanno creduto in me. Spero che la sfilata in Piazza Statuto possa donare un momento di spensieratezza, di divertimento e di bellezza ai cittadini di Casaluce. La moda non solo si indossa, ma si vive”.