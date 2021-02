Fatture inevase. Tenneriello chiede chiarimenti

Il consigliere Tenneriello interviene con un’interrogazione a risposta orale sulla questione di “Acqua Campania”.

Il rappresentante del gruppo “Maddaloni positiva” chiede all’assessore se prima di procedere con il decreto ingiuntivo siano stati inviati dei solleciti r/o richieste da parte di “Acqua Campania” in merito alle fatture inevase e perchè l’ente non sia stato pagato nei tempi previsti. L”Amministrazione procederà a trasmettere l’intero fascicolo alla Corte dei Conti per danno erariale? Si attendono risposte sulla questione.