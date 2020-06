‘FDI al fianco della Polizia Penitenziaria di Santa Maria Capua Vetere

COMUNICATO STAMPA

“Avevo assunto l’impegno di non abbandonare al loro destino gli Agenti della Polizia Penitenziaria di Santa Maria Capua Vetere che nei giorni scorsi sono stati vittime di episodi discutibili. Sia fuori che dentro il carcere. Ed io gli impegni cerco di mantenerli sempre.” Così Gimmi Cangiano, Dirigente Nazionale di FdI e quasi certamente candidato alle prossime Elezioni Regionali. “È per questo che stamattina, insieme ad una delegazione provinciale di FdI Caserta abbiamo di nuovo accesso le telecamere su una situazione che non può essere nè dimensionata nè più sottaciuta. E lo abbiamo fatto insieme al nostro Andrea Del Mastro, Parlamentare e Responsabile Nazionale del Dipartimento Giustizia e l’on Emanuele Prisco Responsabile nazionale dei Rapporti con le forze di Polizia. L’ On. Del Mastro- continua Cangiano- ha raccolto il nostro invito a far luce sulla ormai nota vicenda, interrogando un sempre più inconsistente Ministro Bonafede.

Ed ha ribadito che il nostro Partito chiederà per i 44 Agenti che al momento risultano indagati, un encomio per aver mantenuto sotto controllo una situazione che, in altre città ed in altre carceri, ha avuto epiloghi ben più drammatici. Del Mastro ha anche stigmatizzato le modalità della notifica degli atti giudiziari, sottolineando come ci siano state regie occulte e criminali dietro i festeggiamenti e gli atteggiamenti deplorevoli da parte dei parenti dei detenuti, che hanno ancor di più mortificato l’onore e la dignità di chi rischia la propria vita ogni giorno, svolgendo un lavoro difficile, sottopagato e con turni massacranti. A tal proposito- conclude l’esponente casertano di FdI- abbiamo lanciato l’idea, provocatoria ma non irreale, dell’istituzione di una figura che possa essere per gli Agenti della Polizia Penitenziaria ciò che il garante è per i detenuti. Perché è francamente inverosimile che vengano trattati come criminali, decine di Servitori dello Stato. E che vengano invece protetti e tutelati criminali che non hanno mai smesso di continuare a delinquere. Anche da dietro le sbarre di una prigione.