FDI CASERTA : CERRETO : “RIFORME,  SABATO E DOMENICA NELLE PIAZZE

Elezione diretta del Presidente della Repubblica, abolizione dei senatori a vita, tetto massimo alla pressione fiscale nella Costituzione, supremazia del diritto italiano su quello europeo, Fratelli d’ Italia continua ad essere protagonista sul territorio e anche questa settimana in diversi comuni sarà tra la gente con i suoi dirigenti e militanti a raccogliere le firme per le iniziative di legge popolare infatti Sabato prossimo a Santa Maria Capua Vetere in Piazza Bovio dalle 10:30 alle 13:00 dalle 17 alle 20:30 la consigliera provinciale Gabriella Santillo e gli altri dirigenti della sezione locale saranno presenti con propri gazebo per la raccolta di firme sulle iniziative di legge popolare lanciate da Giorgia Meloni . Presenti gazebo anche a Casal Di Principe in Piazza Villa dalle 18 .00 alle 19 30, il commissario cittadino Lucia Cerullo coadiuvata dai dirigenti locali animerà la raccolta firme . Il giorno successivo la Domenica a Piedimonte Matese in Piazza Carmine dalle 10:30 alle 13 :30 saranno al gazebo il presidente di Circolo Melania Zappa, l’avv. Andrea Boggia, Sara Petella, il consigliere provinciale Vincenzo Golini e il dirigente di Gioventù nazionale Gianmarco della Paolera, che illustreranno ai cittadini i contenuti delle proposte di legge. E infine a Casaluce dalle 10 : 00 alle 14:00 in Piazza Statuto gazebo animato dal presidente Giuseppe Veneziano e dai militanti del circolo locale.

Lo rende noto il commissario Marco Cerreto a nome del coordinamento provinciale di Fratelli D’ Italia Caserta .