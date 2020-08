FdI-Giusti/Mariano: Continua la mancata osservanza del Sindaco Marino nonché Commissario Straordinario sulle norme anti Covid19,

.Ci teniamo ad evidenziare che da sempre FdI promuove ed appoggia lo sport, affinché venga praticato in modo sano e nel pieno rispetto delle regole.

“Mens sana in corpore sano”.

Purtroppo nonostante le numerose segnalazioni fatte ad oggi nessun intervento è stato effettuato da parte dei rappresentanti del Comune di Caserta per regolamentare l’accesso ai campetti Nike – Playground “Emanuele Gallicola” siti in Via Giuseppe Maria Bosco di proprietà comunale.

Dal giorno 06/07/2020 sono stati riaperti al pubblico senza alcuna osservanza delle norme contenute nell’ordinanza 59, del Governatore De Luca. La suddetta Ordinanza prevede la ripresa degli sport da contatto nello stretto rispetto dell’ allegato sub 2.

L’allegato prevede che:

l’accesso alla sede dell’attività sportiva, (sede dell’allenamento o della gara), potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi, (es: febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto ed olfatto), per un periodo precedente l’attività pari a tre giorni. Inoltre all’accesso del sito sportivo, dovrà essere rilevata la temperatura corporea; oltre i 37,5°C non sarà consentito l’ingresso;

Il registro dei presenti nella sede dell’attività di allenamento o competizione sportiva, dovrà essere mantenuto per almeno 14 giorni;

una corretta prassi igienica individuale con i dispositivi di prevenzione, gel igienizzanti per le mani;

vengano sanificate frequentemente le aree comuni.

Di tutto questo ad oggi non è stato fatto nulla.

L’assenza di controlli mette a rischio tutta la popolazione di Caserta, basta un unico ragazzo positivo al Covid-19 per creare un nuovo focolaio della malattia mettendo a rischio la vita dei genitori e nonni, nonostante tutti i sacrifici fatti fino ad oggi.

Coloro che risultano affidatari della struttura non solo non effettuano alcun controllo all’entrata ma inoltre non rispettano neanche gli orari stabiliti nella convenzione con il Comune per quanto riguarda l’apertura e la chiusura degli stessi campetti. Addirittura dal 9 c.m. e per tutta la settimana, i Playground E. Gallicola, sono rimasti aperti al pubblico 24h su 24, con tutte le conseguenze del caso, (schiamazzi notturni, disturbo della quiete pubblica,etc.). In tal modo, il Comitato affidatario si è reso inadempiente. Toccherebbe all’Amministrazione Comunale controllare che vengano rispettate le regole previste e stabilite nell’ accordo di patto di collaborazione della durata di 3 anni, siglato il 4/7/2018.

Solo pochi giorni fa, in concomitanza di un nuovo caso di positività al coronavirus, riscontrato in un giovane ragazzo, il Sindaco ha dichiarato: “Non dimentichiamo che il Covid è ancora presente, non dobbiamo essere superficiali, dobbiamo rispettare le regole del distanziamento, igienico sanitarie e mascherina nei luoghi chiusi o affollati. Salviamo noi tutti e non molliamo….”

Alle belle parole del Sindaco nonché Commissario Straordinario, difficilmente seguono i fatti.

Alla vigilia di Ferragosto, il Primo Cittadino ha dichiarato che ci sarebbe stata tolleranza zero nei confronti di chi non si sarebbe attenuto alle norme anti-covid. Allorché questi provvedimenti siano necessari per la nostra sicurezza, si ritiene che gli stessi vengano applicati in toto a 360° e non solo ai locali commerciali. Chiediamo che questa Amministrazione si concentri a lavorare alacremente. I proclami servono a ben poco.

E’ necessario che il Sindaco Marino in qualità di Commissario Straordinario si adoperi affinché l’accesso ai Campi Nike, Playground Emanuela Gallicola, venga ottemperato secondo la normativa vigente e metta fine a questa situazione di pericolo per la salute della cittadinanza.

Questo è quanto dichiarano Adriana Giusti, Responsabile dei Dipartimenti Ambiente e Tutela degli Animali del Coordinamento Cittadino FdI e Stefano Mariano, Consigliere Comunale FdI.