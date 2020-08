FDI : Parte da Baia Domizia Domenica  la campagna nazionale “lascia una buona impronta”

FDI lancia l’iniziativa “lascia una buona impronta”. Per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente, del nostro mare e delle nostre spiagge saremo presenti nelle principali spiagge dove i cittadini potranno portare i rifiuti di vetro e plastica rinvenuti in acqua o tra la sabbia.

Agli aderenti verranno consegnati come premio le infradito di Fratelli d’ Italia .

A tal proposito il commissario provinciale Marco Cerreto dichiara : “ E’ il riconoscimento doveroso al nostro bellissimo territorio che , dopo aver subito un’ emergenza come quella da Covid 19 , non accettiamo rimanga in balia del malcostume . Partiremo da Baia Domizia con uno stand allestito a Via Fontana Vecchia antistante la spiaggia Domenica 9 dalle ore 10 :30 alle 14.00″.

Saranno presenti oltre agli organizzatori Francesco Brasile e Gianluca De Crescenzio, la senatrice Giovanna Petrenga, il dirigente nazionale Gimmi Cangiano, il Dott. Vincenzo Pagano, gli amministratori Alfonso Oliva, Gigi Bove, il sindaco di Prata Sannita Damiano De Rosa, Gabriella Santillo, il dirigente nazionale Igino Nuzzo, il consigliere regionale Alfonso Piscitelli, Giuseppe Mariniello , Carmela Russo , Luisa Cerullo, Alessandra Vigliotti, Nicola Balbo, Rachele Miraglia, Giovanni Morrone e i dirigenti di gioventù nazionale Diego Della Vecchia e Gian Michele Castello.