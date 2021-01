Fedato lascia la Casertana

Francesco Fedato non è più un calciatore della Casertana. Il calciatore ex ormai rossoblù passa al Gubbio a titolo definitivo. Questo il comunicato del Gubbio:

“As Gubbio 1910 comunica di aver acquisito da Casertana Fc a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Francesco Fedato, attaccante nato a Milano il 15 Ottobre 1992”

Fedato che in carriera ha giocato 10 gare in serie A e 120 in serie B ha indossato le maglie di Venezia, Lucchese, Bari(con mister Torrente che lo fece esordire in serie B), Catania, Sampdoria, Modena, Livorno, Carpi, Foggia, Piacenza, Trapani, Gozzano e Casertana.

Benvenuto a Gubbio Francesco