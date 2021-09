Federazione Medico Sportiva Italiana/ Per la Regione Campania, il nuovo Vice presidente è il mondragonese Pasqualino De Martino

Mondragone. Già presidente dell’associazione medico casertana, è stato eletto Vice presidente della FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana) per la Regione Campania il dott. Pasqualino De Martino, nato e residente nella città litoranea.

Iscritto all’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, De Martino è specializzato in fisiatria e medicina dello sport presso le aziende sanitarie di Caserta ed Avellino, oltre che presso gli studi medici di Sabaudia e di Mondragone.

In seguito alla riunione dei Presidenti delle AMS (Associazioni Medico Sportive) della Campania tenutasi ad Avellino l’11 settembre, dove ad essere eletti sono stati anche il dott. Gianpaolo Palumbo quale Presidente Regionale e i consiglieri Franco F. Caruso (Napoli) , Andrea Fusco e Pio De Rosa (Benevento), il dott. De Martino andrà ad affiancare con il suo nuovo e non meno prestigioso incarico il Presidente Palumbo, medico dello sport ed esperto di antidoping reso noto al grande pubblico da alcune trasmissioni televisive di divulgazione medico-scientifica che lo hanno visto impegnato sia alla direzione, sia per la sua stessa partecipazione.