Federitaly e Truezero: al via una partnership strategica per accompagnare le PMI italiane nella transizione ESG

Federitaly annuncia la sottoscrizione di una partnership strategica con Truezero, realtà specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali per la sostenibilità e la valutazione ESG. L’accordo nasce con un obiettivo preciso: supportare in modo concreto le micro e piccole imprese italiane nel percorso di adeguamento ai criteri ESG (Environmental, Social, Governance), oggi sempre più determinanti per la competitività sui mercati nazionali e internazionali. In un contesto economico in cui sostenibilità, trasparenza e responsabilità d’impresa rappresentano fattori chiave di selezione nelle filiere produttive e nei processi di approvvigionamento, Federitaly rafforza il proprio impegno offrendo strumenti operativi avanzati e accessibili anche alle realtà imprenditoriali di dimensioni ridotte. Grazie a questa collaborazione, tutte le aziende associate a Federitaly che aderiranno al Bando Voucher 2026 potranno accedere, attraverso la piattaforma tecnologica di Truezero, a un report di sostenibilità completo, accompagnato da una valutazione ESG strutturata e certificata.

Si tratta di un passaggio strategico che consente alle imprese di:

· migliorare il proprio posizionamento all’interno delle filiere produttive

· aumentare l’attrattività nei confronti di partner commerciali e investitori

· rafforzare la propria credibilità sul mercato nazionale e internazionale

· accedere con maggiore facilità a strumenti finanziari, agevolazioni e bandi pubblici

Il report ESG rappresenta inoltre il primo step di un percorso più ampio di conformità, che potrà evolvere fino alla redazione del bilancio di sostenibilità, elemento ormai imprescindibile per le imprese che intendono crescere in modo strutturato e duraturo. “Questa partnership – dichiara Carlo Verdone, Presidente di Federitaly – segna un ulteriore passo avanti nella costruzione di un ecosistema concreto di servizi a supporto delle PMI. Il nostro obiettivo è chiaro: mettere le micro e piccole imprese nelle condizioni di competere ad armi pari con le grandi realtà, senza snaturarne l’identità ma rafforzandone la credibilità e la capacità di stare sul mercato”. “Con Federitaly condividiamo un obiettivo comune: mettere le PMI italiane nelle condizioni di affrontare le sfide della transizione ESG con strumenti concreti e alla loro portata” – dichiara Enrica Formaglio – Managing Director, Truezero, Gruppo AATech. “La sostenibilità non è un adempimento burocratico, ma una leva concreta di competitività per le PMI italiane. Crediamo che ogni impresa italiana, indipendentemente dalla dimensione, meriti strumenti seri e accessibili per misurare il proprio impatto e comunicarlo in modo credibile. L’assessment ESG per gli associati è il punto di partenza: un modo immediato per far toccare con mano alle PMI il valore della rendicontazione, senza barriere d’ingresso. Siamo orgogliosi di farlo al fianco di una realtà come Federitaly, che condivide il nostro impegno per un sistema produttivo italiano più trasparente e resiliente”, rilancia la Formaglio. Con questa iniziativa, Federitaly conferma il proprio ruolo attivo nella promozione di un modello di sviluppo sostenibile, inclusivo e orientato al futuro, in cui anche le imprese di minori dimensioni possano affrontare con strumenti adeguati le sfide della transizione economica e normativa in atto.