“Felice inferno”/ Una drammaturgia tutta al femminile

Il 17 Marzo 2023 alle ore 21:00 sarà rappresentato presso il Teatro Gelsomino di Afragola “Felice Inferno”, diretto da Iole Schioppi con Iole Schioppi e Josepha Pangia, coreografie di Roberta Giuliano, musiche di Pasquale Ruocco. Lo spettacolo Rientra nella rassegna di drammaturgia “sDRAMAtizes, è tutta n’ata storia”

Sinossi

“Felice inferno: desideri inconfessabili di un amore quotidiano, è il toccante monologo allo specchio di una donna che attraversa la sua vita irrisolta e sospesa tra i ricordi. La protagonista racconta la sua vicenda sovrapponendo lo spazio temporale, dapprima s’abbandona alla nostalgia della sua fanciullezza e poi si proietta in un tempo presente in cui sente di avere tutto in abbondanza tranne che l’amore.

La scena prende vita tra le mura di un contesto privato, lì dove troppo spesso si palesa l’angoscia di una vita agiata ma catastroficamente priva d’amore”

Costo biglietto € 10 acquistabili esclusivamente al botteghino nei seguenti giorni:

📌 dal lunedì al mercoledì 10:00/12:30 – 17:00/19:00

📌 sabato 10:00/12:00

Info: 3421116937